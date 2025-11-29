オリックスの新入団選手が大阪・舞洲の球団施設を見学した。選手寮や球場、トレーニング場などを担当スカウトが案内。ドラフト１位・藤川敦也投手（延岡学園）は「全部がきれいで、しっかりしているので、自分のベストな状態を常につくれる環境。トレーニングルームがめちゃくちゃすごい。（高校とは）もう全然違うし、部屋も違うので、全く別の場所」と感激した。

室内練習場では、背番号３１を受け継いだ太田や、右肘トミー・ジョン手術からの復活を目指す吉田と初対面。「『頑張ります』って感じで…。やっぱりデカいですし、体つきもきれいだと思いました」と目を輝かせた。

同３位の健大高崎・佐藤龍月投手は「すごく恵まれた環境。（あらゆる事象を）数値化し、目で自分のデータや数値を見られるのはプロらしいと思った。好きな時、自分の好きな時間に（練習）できるっていうのは、一番成長できるかな」と笑顔。同４位の札幌日大・窪田洋祐外野手は「本当に素晴らしいものがそろっている。今から楽しみだな、とすごく思いました」と、１月の入寮を待ちきれない様子をだった。