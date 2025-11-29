フリーアナウンサーの垣花正（53）が29日、アシスタントを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。出演者としてアナウンス業のほかに行う副業について明かす場面があった。

フリートーク中、「いろんな商売で思い出したけど」と切り出した和田アキ子。「会社辞める時に代わりに行ってくれる人とか」と退職代行について触れ、「その反対に、この間、ホリプロの社長に聞いたんだけど、入社が決まった途端に、リクルートみたいなところ？なんか職業紹介所みたいなところと契約する人が多いんだってね。決まってんのに」と話した。

さらに「これはえらい人から聞いたんだけど、ある会社なんて、決まりかけの時に“こちらは週に何回リモート会議できますか？”って言われたって。で、“僕は2回以上じゃないと働きません”って言ったらしい。リモートだよ？」と驚き。「今さ、なんか就職難とか毎年言うじゃない。そんなん言うてたら人雇えないと思うんだけど」ともらした。

これに、垣花アナは「簡単に言うと多様化なんですよね。結局、新入社員の側にもこっちの働きたいスタイルがあるので、“僕は出社するよりもリモートのスタイルで働きたいです”と。自分の希望も最初っから全面に出してくるっていう新入社員もいると」と理解を示した。

これに、和田は「カッキーは今、そういうアナウンサーを育てるじゃないけど、そういうアルバイトみたいなのしてるんでしょ？人材を育てる」と垣花アナの“副業”について質問。垣花アナは「はい、スクールですね。少人数ですけど、アナウンサー志望している学生を教えてます」とアナウンススクールの講師のアルバイトを副業でしていることを明かした。

和田は「アナウンサーを志望している…そうすると目的一緒やからね」。垣花アナも「目的はもう全員一緒ですね。もうアナウンサー限定ですから」とした。