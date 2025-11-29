アイドルグループ・私立恵比寿中学の安本彩花さんが自身のインスタグラムを更新。日本化粧品検定の2級と1級に合格したことを報告しました。



【写真を見る】【 私立恵比寿中学・安本彩花 】日本化粧品検定の2級と1級に合格を報告「無事合格出来てめっちゃ自信つきました」



安本さんは、2枚の合格証書を手にした笑顔の画像と動画を添えて、「日本化粧品検定2級.1級取得しました」と投稿。





「背伸びして併願で受けてしまったけど 無事合格出来てめっちゃ自信つきました」と、2級と1級を併願して受けて、2つとも合格したことを明かしています。





日本化粧品検定は、化粧品に関する幅広い知識を身につけることができる文部科学省後援の検定試験で、2級は肌悩みに合わせたスキンケア、メイクアップ、生活習慣美容、マッサージなど、トータルビューティーを学ぶもので、1級は化粧品の中身や成分に加え、ボディケア、ヘアケア、ネイルケア、フレグランス、オーラル、化粧品にまつわるルールなど幅広い知識を学ぶものとされています。





この投稿を見た人たちからは「すごいね偉いね」「好きを追求する姿本当に素敵」「私も自分の勉強頑張る」「いい刺激をありがとう」といった反響が寄せられています。

【担当：芸能情報ステーション】