冬の風邪予防にもぴったり


【鍋で10分】インスタで大絶賛！ご飯が進むおかずスープ「チキンねぎ塩スープ」

Instagramで「もこ⌇具だくさん栄養スープレシピ♡」を運営し、フォロワー数10.9万人を誇るもこさん（2025年11月時点）。無理なダイエットで体調を崩したことをきっかけに栄養学について学び、現在では分子栄養学認定アドバイザーの資格を取得。さらに、プロの料理家が集う料理メディア「Nadia」では、Nadia Artistとしてレシピを投稿されています。  

もこさんが「具だくさんスープ」に魅せられたのは、食卓の彩りが良くなるのはもちろん、普段の食事にプラスするだけで、栄養のバランスが格段に良くなるから。そして、体も心もほっと温めてくれるのが魅力です。

そんなもこさんのスープレシピは、スーパーで手に入る野菜や身近な調味料を使い、作り方は材料を切って、炒めて、煮込むだけと、とってもシンプル！　忙しくてなかなか料理ができない人や、料理が苦手という方にこそおすすめしたいヘルシーなスープレシピをお届けします。

※本記事はもこ著の書籍『お鍋で10分！パパッとできる 野菜たっぷり！ごちそうスープ Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。

■洋風　「きのこクラムチャウダー」

きのこクラムチャウダー


Point！

きのことあさりのうま味たっぷり。味噌や豆乳のまろやかさが加わり、コク深くやさしい味わいのスープです。

材料（2食分）

しめじ　1/2株

舞茸　1株

あさり（冷凍）　120g

じゃがいも　中1個

玉ねぎ　1/4個

Ａコンソメ（顆粒）　大さじ1/2

　合わせ味噌　小さじ1

水　200ml

豆乳（無調整）　200ml

ドライパセリ 　適量

作り方

1.しめじは石づきを切り落としてほぐす。舞茸はほぐす。じゃがいもは乱切りにする。玉ねぎは粗みじん切りにする。

2.鍋に1 、あさり、水、Ａを入れ、ふたをして弱めの中火で10分程煮る。（冷凍あさりは解凍せずに直接加えることでうま味を逃さず、時短に）

3.火を弱めてから、豆乳を加えて温め、沸騰直前で火を止める。（豆乳は牛乳にも代用可能）

4.器に盛り、お好みでドライパセリをふる。

栄養MEMO

舞茸は食物繊維が豊富で腸内環境を整えてくれるため、便秘改善にも効果的。さらに低カロリーで、ダイエット中にも最適な食材です。

■本記事の注意点

・計量単位は、大さじ1＝15ml、小さじ1＝5ml、1カップ＝200mlです。

・本記事では、600Wの電子レンジを使用しています。500Wの場合は1.2倍、700Wの場合は0.8倍で計算し、様子をみながら加熱時間を調節してください。

・電子レンジの加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。本記事の時間を目安に、様子をみながら調節してください。

・電子レンジを使用する際は、必ず耐熱性の容器や皿を使用しましょう。

・本記事で使用している合わせ味噌は、市販されている商品を使用しています。

著＝もこ、写真＝Nadia／『お鍋で10分！パパッとできる 野菜たっぷり！ごちそうスープ Nadia Collection』