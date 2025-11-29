日本vsカナダ スタメン発表
[11.29 MS&AD杯](ピースタ)
※15:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 山下杏也加
DF 4 熊谷紗希
DF 13 北川ひかる
DF 5 高橋はな
DF 6 古賀塔子
MF 10 長野風花
MF 7 宮澤ひなた
MF 15 藤野あおば
MF 19 谷川萌々子
FW 11 田中美南
FW 8 清家貴子
控え
GK 12 平尾知佳
GK 23 大熊茜
DF 21 守屋都弥
DF 2 遠藤優
DF 3 南萌華
DF 22 石川璃音
DF 18 白垣うの
MF 24 成宮唯
MF 14 長谷川唯
MF 16 三浦成美
MF 25 中嶋淑乃
MF 26 吉田莉胡
MF 17 浜野まいか
MF 20 松窪真心
FW 9 植木理子
監督
ニルス・ニールセン
[カナダ]
先発
GK 1 カイレン・シェリダン
DF 4 シェリナ・ザドルスキー
DF 29 マリー・ルバスール
DF 8 ジェード・リビエール
DF 12 ジェイド・ローズ
MF 17 ジェシー・フレミング
MF 25 エマ・リーガン
MF 13 シミ・アウジョ
FW 16 ジャニーン・ソニス
FW 15 ニシェル・プリンス
FW 27 ホリー・ウォード
控え
GK 18 サブリナ・ダンジェロ
GK 31 エミリー・バーンズ
DF 10 アシュリー・ローレンス
DF 14 バネッサ・ジル
DF 24 シドニー・コリンズ
MF 26 マリーヤスミン・アリドゥ
MF 7 ジュリア・グロッソ
MF 30 フロリアン・ジョード
FW 19 アドリアナ・レオン
FW 11 エーブリヌ・ビアン
FW 9 ジョーディン・ウイテマ
監督
ナタリー・ヘンダーソン
※15:30開始
<出場メンバー>
[日本]
先発
GK 1 山下杏也加
DF 4 熊谷紗希
DF 13 北川ひかる
DF 5 高橋はな
DF 6 古賀塔子
MF 10 長野風花
MF 7 宮澤ひなた
MF 15 藤野あおば
MF 19 谷川萌々子
FW 11 田中美南
FW 8 清家貴子
控え
GK 12 平尾知佳
GK 23 大熊茜
DF 21 守屋都弥
DF 2 遠藤優
DF 3 南萌華
DF 22 石川璃音
MF 24 成宮唯
MF 14 長谷川唯
MF 16 三浦成美
MF 25 中嶋淑乃
MF 26 吉田莉胡
MF 17 浜野まいか
MF 20 松窪真心
FW 9 植木理子
監督
ニルス・ニールセン
[カナダ]
先発
GK 1 カイレン・シェリダン
DF 4 シェリナ・ザドルスキー
DF 29 マリー・ルバスール
DF 8 ジェード・リビエール
DF 12 ジェイド・ローズ
MF 17 ジェシー・フレミング
MF 25 エマ・リーガン
MF 13 シミ・アウジョ
FW 16 ジャニーン・ソニス
FW 15 ニシェル・プリンス
FW 27 ホリー・ウォード
控え
GK 18 サブリナ・ダンジェロ
GK 31 エミリー・バーンズ
DF 10 アシュリー・ローレンス
DF 14 バネッサ・ジル
DF 24 シドニー・コリンズ
MF 26 マリーヤスミン・アリドゥ
MF 7 ジュリア・グロッソ
MF 30 フロリアン・ジョード
FW 19 アドリアナ・レオン
FW 11 エーブリヌ・ビアン
FW 9 ジョーディン・ウイテマ
監督
ナタリー・ヘンダーソン