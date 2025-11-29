11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。

＝LOVEは「とくべチュ、して」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。

Q：「とくベチュ、して」にちなみ、今回のステージならではの「特別」なポイントについてお教えください。

諸橋沙夏：久しぶりにMV衣装で披露させていただくことです。この「とくベチュ、して」という曲で本当にたくさんの歌番組でいろんな衣装を着させていただいたんですけど、久しぶりにオリジナル衣装を着られるので嬉しいですし、MVの時と髪型が変わったメンバーも何人かいるので、「とくベチュ」なんじゃないかなと思います。

Q：この楽曲に込められたメッセージはどういった点ですか？また、作詞をされた指原莉乃さんからはなにかアドバイスなどはありましたか？

山本杏奈：いつも指原さんは私たちに楽曲をくださって、すごくそれぞれの個性を活かして、私たちの考え方やパフォーマンスの仕方を尊重してやらせてくださっています。「とくベチュ、して」はすごく愛が重たくて束縛なラブソングになっているんですけど、私たちは＝LOVEとグループ名も愛というものが強く表現されたグループなので、この楽曲を歌うのにぴったりなグループなんじゃないかなとすごく思っています。これからも、その愛を存分に放出して歌っていきたいです。

Q：この楽曲の振り付けのポイントは特にどんなところですか？視聴者の方が一緒に真似すると楽しいポイントをお教えください。

齋藤樹愛羅：今回はフル（尺）ではなく、Bメロから2番のBメロに切り替わるんですけど、2番のBメロの振り付けがTikTok ですごくバズって、Bメロが流行ったのはびっくりしました。（今回は）カメラのアングル的にも振り付けがよく見える映像になっていると思うので、ぜひそこに注目していただきたいですし、真似していただきたいです！

Q：今日の衣装のコンセプトをお教えください。

大谷映美里：今回の衣装はみんな胸元にニットのハートがついています。世間的に言うと、手編みのマフラーとかニットの編み物ってちょっと重めの愛が詰まっているプレゼントのイメージで、その愛の重さをイメージしたニットのハートがついているところがポイントです。

Q：現在「＝LOVE 8th ANNIVERSARY PREMIUM TOUR」の真っ只中ですが、グループとして今まさに成長している点はどんなところですか？

瀧脇笙古：少し前のツアーから、メンバーがファンの皆さんを楽しませることはもちろん、メンバーがメンバーを楽しませるライブにもなっているなと思っています。最近特に、公演ごとで違う煽り方・盛り上げ方をしたり、ご当地の方言を使うようになったりしてきたのが、昔とはちょっと成長した点かなと思います。

Q：ツアーファイナル・横浜スタジアム公演も今月発表されました。今年の「ベストアーティスト」のテーマ「音楽の旅〜Music journey〜」にちなみ、これまでのグループでの活動はどんな“旅”でしたか？これからの活動への意気込みも含めてお教えください。

山本：最近、指原さんからメンバーに「悔しい思いをたくさんさせたね」というお言葉をいただきました。10人で今までやってきてもちろん悔しいと思うことはたくさんあったんですけど、指原さんやファンの皆さんに感謝の気持ちで本当にいっぱいですし、この8年間の旅がなかったら今の私たちはないので、この8年間が全て無駄じゃなかった、宝物な旅だったなと思いました。この10人に出会えたこと、ファンの方と出会えたこと、全てが私たちにとって、キラキラした青春の一ページになっています。

Q：今年一年間の印象に残った出来事をお教えください。

音嶋莉沙：「とくべチュ、して」が2月に発売されて、そこから、周りの皆さんから期待されること、注目されることがすごく増えました。「とくべチュ、して」をきっかけにいろんな歌番組に出演させていただいて、たくさんの方に＝LOVEを知っていただけた一年だったんじゃないかな、私たちの魅力を少しでも多くの方に届けられた一年なんじゃないかなと思います。

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

野口衣織：今年は「とくべチュ、して」が流行ったり、皆さんの目に触れる回数がより増えた一年だったなと思っていて、その中でこうやって「ベストアーティスト」に出演させていただけることが本当に嬉しいです。応援してくださっているファンの皆さん、今日初めて＝LOVEを知るよって方、番組を見てくださるいろんな皆さんにグループの個性・良さがちゃんと届くように、ファンの皆さんには恩返しのつもりで精一杯パフォーマンスさせていただきます。ぜひ知っている振り付けがあったら、一緒に踊って楽しんでいただけたら嬉しいです！

＜出演アーティスト一覧＞

INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK

（※五十音順）

■オープニングアクトパフォーマンス

郄橋海人（King & Prince）

市川團十郎

RIEHATA ほか

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：

2025年11月29日（土）

第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送

第二部 よる7時〜10時54分

■出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

