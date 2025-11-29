福島vs宮崎 スタメン発表
[11.29 J3第38節](とうスタ)
※15:00開始
主審:小林健太朗
<出場メンバー>
[福島ユナイテッドFC]
先発
GK 1 上田智輝
DF 2 山田将之
DF 3 松長根悠仁
DF 17 藤谷匠
DF 28 鈴直樹
MF 7 針谷岳晃
MF 20 城定幹大
MF 30 狩野海晟
FW 10 森晃太
FW 11 芦部晃生
FW 40 樋口寛規
控え
GK 22 吉丸絢梓
DF 23 安在達弥
DF 27 野末学
MF 6 上畑佑平士
MF 8 吉永大志
MF 13 宮崎智彦
MF 37 由井航太
MF 38 粟野健翔
FW 18 矢島輝一
監督
寺田周平
[テゲバジャーロ宮崎]
先発
GK 31 岡本享也
DF 24 松本雄真
DF 28 眞鍋旭輝
DF 33 黒木謙吾
DF 39 下川陽太
MF 20 阿野真拓
MF 34 河合駿樹
MF 47 奥村晃司
MF 50 安田虎士朗
FW 11 橋本啓吾
FW 18 吉澤柊
控え
GK 32 イ・チュンウォン
DF 35 江川慶城
DF 45 田中誠太郎
MF 6 大熊健太
MF 10 井上怜
MF 41 坂井駿也
FW 40 安藤陸登
FW 42 松本ケンチザンガ
FW 58 武颯
監督
大熊裕司
