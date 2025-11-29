岡山がDF柳育崇の契約満了を発表…今季J1リーグ戦4試合出場
ファジアーノ岡山は29日、DF柳育崇(31)について契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。
柳は2022年に栃木SCから完全移籍で加入。昨季はJ2リーグ戦35試合2ゴールでJ1初昇格に貢献したが、今季リーグ戦ではここまで4試合の出場となっていた。
同選手のコメントに関しては、次の所属先などを発表する際に公式サイトで伝えるという。
以下、クラブ発表プロフィール
●DF柳育崇
(やなぎ・やすたか)
■生年月日
1994年6月22日(31歳)
■出身地
千葉県
■身長/体重
188cm/94kg
■経歴
鹿島ジュニア-鹿島Jrユース-八千代高-専修大-新潟シンガポール(シンガポール)-新潟-栃木SC-新潟-栃木SC-岡山
■2025出場記録
J1リーグ:4試合0得点
リーグカップ:1試合0得点
天皇杯:0試合0得点
※11月29日時点
