　ファジアーノ岡山は29日、DF柳育崇(31)について契約満了に伴い、来季の契約を更新しないことを発表した。

　柳は2022年に栃木SCから完全移籍で加入。昨季はJ2リーグ戦35試合2ゴールでJ1初昇格に貢献したが、今季リーグ戦ではここまで4試合の出場となっていた。

　同選手のコメントに関しては、次の所属先などを発表する際に公式サイトで伝えるという。

以下、クラブ発表プロフィール

●DF柳育崇

(やなぎ・やすたか)

■生年月日

1994年6月22日(31歳)

■出身地

千葉県

■身長/体重

188cm/94kg

■経歴

鹿島ジュニア-鹿島Jrユース-八千代高-専修大-新潟シンガポール(シンガポール)-新潟-栃木SC-新潟-栃木SC-岡山

■2025出場記録

J1リーグ:4試合0得点

リーグカップ:1試合0得点

天皇杯:0試合0得点

※11月29日時点