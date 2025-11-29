[11.29 J3第38節](春野陸)

※15:00開始

主審:佐々木慎哉

<出場メンバー>

[高知ユナイテッドSC]

先発

GK 41 アルナウ

DF 2 吉田知樹

DF 4 小林大智

DF 37 深川大輔

MF 15 小林里駆

MF 16 上月翔聖

MF 19 水野颯太

MF 26 須藤直輝

MF 72 福宮弘乃介

MF 88 工藤真人

FW 9 新谷聖基

控え

GK 21 大杉啓

DF 3 中田永一

DF 25 今井那生

DF 35 松本光平

MF 8 高野裕維

MF 10 佐々木敦河

FW 18 東家聡樹

FW 20 杉山伶央

FW 39 ジョップ・セリンサリウ

監督

白石尚久

[ザスパ群馬]

先発

GK 21 キム・ジェヒ

DF 3 大畑隆也

DF 22 高橋勇利也

DF 43 野瀬翔也

MF 4 船橋勇真

MF 27 藤村怜

MF 36 安達秀都

MF 37 瀬畠義成

MF 49 小竹知恩

FW 7 西村恭史

FW 11 加々美登生

控え

GK 13 近藤壱成

DF 14 菊地健太

DF 30 小柳達司

MF 5 山口一真

MF 6 米原秀亮

MF 15 風間宏希

MF 19 モハマド・ファルザン佐名

FW 38 小西宏登

FW 48 中島大嘉

監督

沖田優