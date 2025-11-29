高知vs群馬 スタメン発表
[11.29 J3第38節](春野陸)
※15:00開始
主審:佐々木慎哉
<出場メンバー>
[高知ユナイテッドSC]
先発
GK 41 アルナウ
DF 2 吉田知樹
DF 4 小林大智
DF 37 深川大輔
MF 15 小林里駆
MF 16 上月翔聖
MF 19 水野颯太
MF 26 須藤直輝
MF 72 福宮弘乃介
MF 88 工藤真人
FW 9 新谷聖基
控え
GK 21 大杉啓
DF 3 中田永一
DF 25 今井那生
DF 35 松本光平
MF 8 高野裕維
MF 10 佐々木敦河
FW 18 東家聡樹
FW 20 杉山伶央
FW 39 ジョップ・セリンサリウ
監督
白石尚久
[ザスパ群馬]
先発
GK 21 キム・ジェヒ
DF 3 大畑隆也
DF 22 高橋勇利也
DF 43 野瀬翔也
MF 4 船橋勇真
MF 27 藤村怜
MF 36 安達秀都
MF 37 瀬畠義成
MF 49 小竹知恩
FW 7 西村恭史
FW 11 加々美登生
控え
GK 13 近藤壱成
DF 14 菊地健太
DF 30 小柳達司
MF 5 山口一真
MF 6 米原秀亮
MF 15 風間宏希
MF 19 モハマド・ファルザン佐名
FW 38 小西宏登
FW 48 中島大嘉
監督
沖田優
