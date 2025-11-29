[11.29 J3第38節](ピカスタ)

※15:00開始

主審:矢野浩平

<出場メンバー>

[カマタマーレ讃岐]

先発

GK 41 飯田雅浩

DF 2 内田瑞己

DF 44 林田魁斗

DF 99 附木雄也

MF 7 江口直生

MF 13 前川大河

MF 24 上野輝人

MF 35 左合修土

MF 90 後藤優介

MF 96 吉田陣平

FW 22 大野耀平

控え

GK 1 今村勇介

DF 29 田尾佳祐

DF 55 藤井葉大

MF 14 石倉潤征

MF 17 牧山晃政

FW 11 エドゥアルド

FW 30 丹羽詩温

FW 50 木許太賀

FW 88 松本孝平

監督

金鍾成

[アスルクラロ沼津]

先発

GK 30 ジローン・ゲギム

DF 5 篠崎輝和

DF 7 沼田航征

DF 22 一丸大地

MF 8 鈴木拳士郎

MF 11 森夢真

MF 16 三原秀真

MF 17 藤井建悟

MF 18 菅井拓也

FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム

FW 19 齋藤学

控え

GK 21 前田宙杜

DF 2 宮脇茂夫

DF 28 井上航希

MF 13 渡井翔琉

MF 14 徳永晃太郎

MF 24 柳町魁耀

MF 35 向井ひな太

FW 20 川又堅碁

FW 23 白輪地敬大

監督

鈴木秀人