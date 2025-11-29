讃岐vs沼津 スタメン発表
[11.29 J3第38節](ピカスタ)
※15:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 7 江口直生
MF 13 前川大河
MF 24 上野輝人
MF 35 左合修土
MF 90 後藤優介
MF 96 吉田陣平
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 55 藤井葉大
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
FW 11 エドゥアルド
FW 30 丹羽詩温
FW 50 木許太賀
FW 88 松本孝平
監督
金鍾成
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 5 篠崎輝和
DF 7 沼田航征
DF 22 一丸大地
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 森夢真
MF 16 三原秀真
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
控え
GK 21 前田宙杜
DF 2 宮脇茂夫
DF 28 井上航希
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 35 向井ひな太
FW 20 川又堅碁
FW 23 白輪地敬大
監督
鈴木秀人
※15:00開始
主審:矢野浩平
<出場メンバー>
[カマタマーレ讃岐]
先発
GK 41 飯田雅浩
DF 2 内田瑞己
DF 44 林田魁斗
DF 99 附木雄也
MF 7 江口直生
MF 13 前川大河
MF 24 上野輝人
MF 35 左合修土
MF 90 後藤優介
MF 96 吉田陣平
FW 22 大野耀平
控え
GK 1 今村勇介
DF 29 田尾佳祐
DF 55 藤井葉大
MF 14 石倉潤征
MF 17 牧山晃政
FW 30 丹羽詩温
FW 50 木許太賀
FW 88 松本孝平
監督
金鍾成
[アスルクラロ沼津]
先発
GK 30 ジローン・ゲギム
DF 5 篠崎輝和
DF 7 沼田航征
DF 22 一丸大地
MF 8 鈴木拳士郎
MF 11 森夢真
MF 16 三原秀真
MF 17 藤井建悟
MF 18 菅井拓也
FW 9 鈴木輪太朗イブラヒーム
FW 19 齋藤学
控え
GK 21 前田宙杜
DF 2 宮脇茂夫
DF 28 井上航希
MF 13 渡井翔琉
MF 14 徳永晃太郎
MF 24 柳町魁耀
MF 35 向井ひな太
FW 20 川又堅碁
FW 23 白輪地敬大
監督
鈴木秀人