[11.29 J3第38節](Axis)

※15:00開始

主審:國吉真吾

<出場メンバー>

[ガイナーレ鳥取]

先発

GK 39 櫻庭立樹

DF 6 温井駿斗

DF 42 金浦真樹

DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン

MF 3 永野修都

MF 11 東條敦輝

MF 19 三木直土

MF 21 河村匠

MF 32 伊川拓

MF 34 曽我大地

FW 10 富樫佑太

控え

GK 47 R. Momoi

DF 8 田中恵太

DF 41 大城蛍

MF 2 藤田一途

MF 7 小澤秀充

MF 13 清水祐輔

MF 16 丸山壮大

FW 9 棚田遼

FW 22 吉田伊吹

監督

林健太郎

[奈良クラブ]

先発

GK 15 岡田慎司

DF 3 澤田雄大

DF 5 鈴木大誠

DF 22 生駒稀生

DF 40 吉村弦

MF 7 田村亮介

MF 14 中島賢星

MF 25 神垣陸

MF 41 森田凜

FW 11 百田真登

FW 17 田村翔太

控え

GK 99 遠藤雅己

DF 13 都並優太

DF 16 奥田雄大

DF 33 佐藤大翔

MF 8 堀内颯人

MF 10 山本宗太朗

MF 20 國武勇斗

MF 70 川谷凪

FW 9 酒井達磨

監督

小田切道治