鳥取vs奈良 スタメン発表
[11.29 J3第38節](Axis)
※15:00開始
主審:國吉真吾
<出場メンバー>
[ガイナーレ鳥取]
先発
GK 39 櫻庭立樹
DF 6 温井駿斗
DF 42 金浦真樹
DF 44 ヴァンイヤーデン・ショーン
MF 3 永野修都
MF 11 東條敦輝
MF 19 三木直土
MF 21 河村匠
MF 32 伊川拓
MF 34 曽我大地
FW 10 富樫佑太
控え
GK 47 R. Momoi
DF 8 田中恵太
DF 41 大城蛍
MF 2 藤田一途
MF 7 小澤秀充
MF 13 清水祐輔
MF 16 丸山壮大
FW 9 棚田遼
FW 22 吉田伊吹
監督
林健太郎
[奈良クラブ]
先発
GK 15 岡田慎司
DF 3 澤田雄大
DF 5 鈴木大誠
DF 22 生駒稀生
DF 40 吉村弦
MF 7 田村亮介
MF 14 中島賢星
MF 25 神垣陸
MF 41 森田凜
FW 11 百田真登
FW 17 田村翔太
控え
GK 99 遠藤雅己
DF 13 都並優太
DF 16 奥田雄大
DF 33 佐藤大翔
MF 8 堀内颯人
MF 10 山本宗太朗
MF 20 國武勇斗
MF 70 川谷凪
FW 9 酒井達磨
監督
小田切道治
