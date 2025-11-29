長野vs栃木SC スタメン発表
[11.29 J3第38節](長野U)
※15:00開始
主審:鶴岡将樹
<出場メンバー>
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 1 田尻健
DF 2 酒井崇一
DF 3 冨田康平
DF 7 大野佑哉
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 17 忽那喬司
MF 28 藤川虎太朗
MF 33 安藤一哉
MF 46 古賀俊太郎
FW 20 加納大
控え
GK 21 松原颯汰
DF 4 行徳瑛
DF 24 砂森和也
MF 14 三田尚希
MF 15 樋口叶
MF 23 イム・ジフン
MF 25 田中康介
MF 35 イ・スンウォン
FW 18 浮田健誠
監督
藤本主税
[栃木SC]
先発
GK 1 川田修平
DF 2 平松航
DF 25 岩崎博
DF 37 木邨優人
MF 10 五十嵐太陽
MF 11 青島太一
MF 18 川名連介
MF 22 高橋秀典
MF 47 吉野陽翔
MF 81 中野克哉
FW 32 太田龍之介
控え
GK 27 丹野研太
DF 5 森璃太
DF 8 福森健太
DF 40 高嶋修也
MF 4 佐藤祥
MF 80 オタボー・ケネス
FW 7 棚橋尭士
FW 9 菅原龍之助
FW 29 矢野貴章
監督
小林伸二
