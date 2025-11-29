◆スノーボード ビッグエア男子 Ｗ杯第１戦・決勝（２日、中国・張家口）

決勝は３本のうち得点が高い２本のスコアの合計で争われ、３月の世界選手権金メダルの木俣椋真（ヤマゼン）が１本目に７６・７５点、３本目に８１・７５点をマークし、計１５８・５０点で３位に入り、今季初の表彰台を飾った。

初の五輪出場を目指す木俣は、１本目から逆スタンスから５回転半するスイッチバックサイド１９８０を決めて暫定３位につけると、２本目は着地が乱れたが、３本目はスイッチバックサイド１９８０でボードの先端をつかむノーズグラブからジャンプ中にかかと側のエッジをつかむメロングラブに持ち替えるトリッキーな技で観客を沸かせた。

世界選手権５位の２０歳・宮村結斗（ムラサキスポーツ）が２本目に５回転半するバックサイド１９８０を決めたが、１本目と３本目は着地が乱れて計１１３・２５点で７位。昨季Ｗ杯種目別王者で、世界選手権銀の長谷川帝勝（たいが、ＴＯＫＩＯインカラミ）は、１本目から攻めて６回転の大技に挑戦した。２本目も６回転するバックサイド２１６０ウェドルグラブの大技に挑み、会場を沸かせたが、２本とも着地が乱れ、得点にはつながらず計１０７・７５点で８位だった。

２３年Ｗ杯種目別覇者の木村葵来（きら、ムラサキスポーツ）は計８３・５０点で９位だった。

来年２月に開幕するミラノ・コルティナ五輪代表選考レースが昨季のＷ杯、世界選手権から始まり、男子ＢＡとスロープスタイルは激戦。木俣が今回の優勝で初の五輪へ前進した。ＢＡのＷ杯第２戦は、１２月５日から中国・北京で行われる。