½÷»Ò¶¥Êâ¤Ç½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Æ£°æºÚ¡¹»Ò¤¬¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ë ¡ª À¤³¦Î¦¾å¤Ç³èÌö¤·¤¿¾¡ÌÚÈ»¿Í¡¢Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¤é¤¬Í¥½¨Áª¼ê¾Þ
ÆüËÜÎ¦Ï¢¤Ï29Æü¡¢¡ÖÆüËÜÎ¦Ï¢¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2025¡×¤Î³Æ¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¡¢ºÇ¤â¸²Ãø¤Ê³èÌö¤ò¤ß¤»¤¿¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ë½÷»Ò20Ò¶¥Êâ¤ÎÆ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê26¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¤ß¤ë¡Û½÷»Ò¶¥Êâ³¦¡¢»Ë¾å½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¦Æ£°æºÚ¡¹»Ò¤¬¡Ö¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¤¥ä¡¼¡×¤Ë ¡ª À¤³¦Î¦¾å¤Ç³èÌö¤·¤¿Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡¢¶ÍÀ¸¾Í½¨¤é¤â¹ñÎ©¤Ë½¸·ë
Æ£°æ¤ÏÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê9·î¡Ë¤Ç1»þ´Ö26Ê¬18ÉÃ¤ÎÆüËÜ¿·µÏ¿¤òÃ¡¤¤À¤·¡¢¸«»öÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¡£½÷»Ò¶¥Êâ³¦¤Ç¤Ï¸ÞÎØ¡õÀ¤³¦Î¦¾å¤ò´Þ¤á¤Æ½é¤Î¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡ÖÍ¥½¨Áª¼ê¾Þ¡×¤Ë3Ì¾¤¬Áª¤Ð¤ì¡¢À¤³¦Î¦¾å¤ÎÃË»Ò35km¶¥Êâ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê35¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡Ë¡¢Æ±Âç²ñ¤ÎÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ç5°ÌÆþ¾Þ¤ÎÂ¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡¢JAL¡Ë¡¢Âè108²óÆüËÜÁª¼ê¸¢¡Ê2·î¡Ë¤ÎÃË»Ò20Ò¶¥Êâ¤ÇÀ¤³¦¿·µÏ¿¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿»³À¾ÍøÏÂ¡Ê29¡¢°¦ÃÎÀ½¹Ý¡Ë¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
2007Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿Æ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢º£²ó¤Ç19²óÌÜ¡£ÆüËÜÎ¦Ï¢ÁÏÀß100¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢½é¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¤Î³«ºÅ¤Ë¡£
¸á¸å2»þ30Ê¬¤«¤é¥¢¥ï¡¼¥É¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢°ìÈÌÌµÎÁ¸ø³«¤È¤·¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«¤Ä¤á¤ëÁ°¤Ç¼õ¾Þ¼Ô¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Í¿¹Íµ»Ò²ñÄ¹¤Î°§»¢¡¢ÃË»Ò400m¤ÎÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡Ê23¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤éÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤ÇÆþ¾Þ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿Áª¼ê¤ÎÊó¾©¶â¼øÍ¿¼°¡£½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó¤Î¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê24¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë¤é4Ì¾¤¬³ÍÆÀ¤·¤¿¿·¿Í¾Þ¤È¡¢³Æ¾Þ¤ÎÉ½¾´¤¬Â³¤¤¤¿¡£
Æ£°æ¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¸å¤Î°Ï¤ß¤Ç¡ÖËÜÅö¤Ë±À¤Î¾å¤Î¤è¤¦¤Ê¾Þ¡×¤ÈMVP¼õ¾Þ¤ò´î¤Ó¡¢¤³¤ÎÆü¤Ï¡ÖÀ¤³¦Î¦¾å¤¬»ç¿§¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤ÈÅìµþÀ¤³¦Î¦¾å¤Î¥á¥¤¥ó¥«¥é¡¼¡È¹¾¸Í»ç¡É¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥É¥ì¥¹¤òÁª¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
3ÆüÁ°¤¯¤é¤¤¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤È¤¤¤¦¼õ¾Þ¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê´¶¼Õ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤Þ¤ºÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤¬¤¤¤Æº£¤Î¼«Ê¬¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤¿¤Î¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æº£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤Ï¼¡¤ÎËÌµþÀ¤³¦Î¦¾å¡Ê27Ç¯¡Ë¤Ç¥á¥À¥ë¤ò¼è¤ë¡¢¥á¥À¥ë¤Î¾ïÏ¢¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤¬ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ç¼¡¤ä¤Ã¤È¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¥á¥À¥ë¤¬¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¡Ú¥¢¥¹¥ì¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥ï¡¼¥É2025 ¼õ¾Þ¼Ô°ìÍ÷¡Û
¢£¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼
Æ£°æºÚ¡¹»Ò¡Ê26¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë½÷»Ò20Ò¶¥Êâ
¢£Í¥½¨Áª¼ê¾Þ
¾¡ÌÚÈ»¿Í¡Ê35¡¢¼«±ÒÂâÂÎ°é³Ø¹»¡ËÃË»Ò35Ò¶¥Êâ
Â¼ÃÝ¥é¥·¥Ã¥É¡Ê23¡¢JAL¡ËÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë
»³À¾ÍøÏÂ¡Ê29¡¢°¦ÃÎÀ½¹Ý¡ËÃË»Ò20Ò¶¥Êâ
¢£¿·¿Í¾Þ¡¡
¢¨Åìµþ±¿Æ°µ¼Ô¥¯¥é¥ÖÁª½Ð
À¶¿å¶õÄ·¡Ê16¡¢À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¡ËÃË»Ò100m
¾®ÎÓ¹áºÚ¡Ê24¡¢ÂçÄÍÀ½Ìô¡Ë½÷»Ò¥Þ¥é¥½¥ó
¢¨ÆüËÜÎ¦Ï¢Áª½Ð
¸Å²ì¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡Ê18¡¢Åìµþ¹â¹»3Ç¯¡ËÃË»Ò110m¥Ï¡¼¥É¥ë
ºä¤Á¤Ï¤ë¡Ê19¡¢ÂçºåÂÎ°éÂç³Ø1Ç¯¡Ë½÷»ÒË¤´ÝÅê
¢£ÆÃÊÌ¾Þ¡¡
TBS¥Æ¥ì¥Ó
