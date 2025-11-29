「ＭＳ＆ＡＤカップ２０２５」なでしこジャパン―カナダ女子代表戦（２９日、長崎・ピーススタジアム）のキックオフを前に、会場近くの施設で、日本代表・森保一監督がトークイベントに参加した。

森保監督は地元のファンたちを前に日々のルーチンについて語り、「朝、晩、空に向かって感謝すること」と明かした。「一日が当たり前に始まり、当たり前に終えられる。中身はいろんなことがありますが…。そのことに感謝しないといけない。朝起きた時に、手を合わせて『今日、新たな一日を迎えさせていただくことをご先祖さまを思って…』。寝る前にも同じことをする。（気持ちが）穏やかになりますね」と語った。

試合に向けては「勝った負けた（はある）。勝てばおおまかに言うと称賛され、負けると批判だらけになる。両方あるものと自然と受け止め、自分の中で落とし込めているのは、勝っても負けても結果を受け入れられるように、その前の練習、過ごし方において全力を尽くせたか、プロセスでできることの全てをぶつけたか。（それを）試合前には終わらせているというところ」と準備に全力を注ぐことを強調した。

また、指揮官は思い出したように「パンツとスーツを替えないとかはあります」と明かし、会場がざわめくと「パンツ、ちゃんと洗いますよ」と自ら“フォロー”し、笑いを誘った。監督に就任してからを振り返り「勝った試合の後とか、例えば、試合の前に何を食べたか、この時どういう道を通ったとか気になる。同じことをしたくなるみたいな。（性格が）ビビリなので」と苦笑した。

日本代表は今月、ガーナ戦（１４日）、ボリビア戦（１８日）を連勝し、年内の活動を締めくくった。来年６月に北中米３か国で行われるＷ杯では初の優勝を目標に掲げる。Ｗ杯の組み合わせ抽選会は１２月５日（日本時間６日）、米首都のワシントンで行われる。