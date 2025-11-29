歌手の和田アキ子（75）が29日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーン アッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。ネット通販ではどうしても買えないものを明かす場面があった。

この日、「これが秘けつです」というテーマでメッセージを募集。その中で「本当にいらないものを買わないためには、寝る前にスマホは触らないのが秘けつです。私の場合、朝起きてスマホを見て、“ああ、また買っちゃってるよ”ということがよくあるんです。何でしょうね、やっぱり衝動買いしちゃうみたいですね、寝る前に。なのでスマホは遠くに置く。これがしょうもない買い物を防ぐ私の今のところ秘訣となっております」とメッセージが寄せられた。

和田は「そんなに、私スマホ詳しくないんで、そんなに何でも買えるんですか、スマホで？」と質問。垣花正アナウンサーは「何でも買えるでしょうね」とキッパリ。

和田は「ああ、そう。凄いねえ」ともらしつつ「やっぱり私の場合は大きさとか、大丈夫なのかなって、衣服とかはダメですね」と通販ではどうしても購入できないものを告白。「ご飯じゃないけど野菜とかの運んでくれるやつ、何だっけ？宅食みたいな。ああいうのたまに試してみようかなと思うけど、曜日決めてやるのも、ちょっと週のその日が空いてるかなと思ったり」と話した。

垣花アナは「もちろん、だからセブンイレブンでももうやってますからね。注文するとセブンから宅配してくれます」と和田が愛用するセブンイレブンでも宅配サービスがやっていることに触れると、和田は「なんか恥ずかしい、セブンでやってもらうと」と照れ笑い。「なんかいっぱい頼まなあかんのんちゃうかなと思ったり。いらしたら口紅塗らなあかんとかさ」と笑った。