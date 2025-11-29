巨人の岡本和真内野手（29）が29日に放送された日本テレビ「シューイチ」（土曜前5・55、日曜前7・30）の人気コーナー「アスリート熱ケツ情報」にVTR出演。持ち前の“天然キャラ”を存分に発揮し、視聴者をほっこりさせた。

この日のテーマは「ありがたい！」。

23日に東京ドームで開催された感謝イベント「ファンフェスタ2025」の合間に辻岡義堂アナウンサー（39）から直撃インタビューを受けた岡本。

最近ありがたいと感じたことを聞かれると「この前までは…11月。試合やってたじゃないですか」と侍ジャパンメンバーとして出場した韓国との強化試合に触れ「凄いおっきな声援もらったんですよ。その時に“あぁ、ありがたいな”と思いましたよ」とまずは素直にファンへの感謝を口にした。

だが、辻岡アナの表情を読んだのか「それ、違います？」と自らツッコミ。「あの…今のは素晴らしいです。ただ“熱ケツ的”には違います」と言われると「あぁ、そうですね…」と苦笑いを浮かべて少し肩を落とした。

すると、「家の中というか、使う物っていったら…掃除機とか」と新たなコメント。

再び微妙な空気と笑いがその場に流れたが、岡本は「いや、マジで。（現在の主流は）コードレスじゃないですか。昔はコンセントあって。昔はボタン押したらシュルシュルシュルって。限界がありますもん。たとえばそこにコンセントがなかったら、ここやりたいのにでけへんみたいな。（今は）コードレスやからね。そういうの気にせず、どこまでも行けるじゃないですか。それは思います」と家電製品の進化に感謝した。

穏やかな表情とゆる〜い口調で一生懸命話す岡本の姿に辻岡アナはたまらず大笑いだったが、岡本は「昨日もソファの下やってて。自由自在」と笑顔だった。

岡本は智弁学園（奈良）から2014年ドラフト1位で巨人入り。本塁打王3度、打点王2度のタイトルを獲得するなどプロ11年間で通算248本塁打、717打点をマークした。今季終了後にポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指すことを表明。交渉期限は日本時間の来年1月5日午前7時となっている。