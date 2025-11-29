◇ワールドスケートボードストリート2025北九州-グランドファイナル- (23日〜30日、北九州メッセ)

女子準決勝が29日に開催。1組目が行われ、出場した西矢椛選手、中山楓奈選手、大西七海選手の日本勢が上位3位を独占しました。

45秒のラン2本を終えた段階で15歳の大西選手が57.40でトップに立つと、西矢選手は3位、中山選手は5位でベストトリックへと移ります。

ベストトリックでも大西選手は1本目にきっちり決め125.69でトップをキープ。西矢選手は2本目にはベストスコアとなる79.29を記録し125.01で2位に浮上し、中山選手も3回目にきっちり決め、115.83で3位に入り実力を発揮しました。

暫定1位となった大西選手は試技を終え「もともとやりたかった技は出来なかったけど1位になれたことがうれしいです」と心境を語りました。高得点をマークできた要因については「はじめは抑えようと思っていたんですけど、コーチや友達、お母さんから『もっと攻めて』と言われて攻めたら乗れて、すっごくうれしくてびっくりしました」と語りました。

決勝進出の条件は同日中に行われる2組の結果を終え、16選手中8位以内。もし決勝に上がった際には「自分を出しきりたい」と意気込みを語りました。