¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î´äÅÄ³¨Î¤Æà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬£²£·Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£Ãæ³Ø¼õ¸³ºÇÆñ´Ø¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊì¹»¤Î¼°Åµ¤Ë»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖÀèÆü¡¢Êì¹»¤Î½ÂÃ«¶µ°é³Ø±à¤Î£±£°£°¼þÇ¯µÇ°¼°Åµ¤Î»Ê²ñ¤òÃ´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡¡µ×¤·¤Ö¤ê¤ËÀèÀ¸¤¿¤Á¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤Æ¤È¸À¤¤¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤¯µ¢¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤Æ¾Ð¡¢¤Ç¤â¤¤¤Ä¤â²¹¤«¤¯·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤â¸µµ¤¤Ç²Ä°¦¤¯¤Æ»×¤¤½Ð¤Ë»Ä¤ë»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë»ä¤Ï½Â½ÂÂ´¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Î¿åËÎ¤µ¤ó¤Ï½ÂËëÂ´¡£¿åËÎ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¤¸¤á¤Æ¤ª²ñ¤¤¤·¤¿ºÝ¤Î²ñÏÃ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤â¹ðÇò¡£½Â½Â¤È¤Ï½ÂÃ«¶µ°é³Ø±à½ÂÃ«Ãæ¹â¡¢½ÂËë¤Ï½ÂÃ«¶µ°é³Ø±àËëÄ¥Ãæ¹â¤Î¤³¤È¡£¤È¤â¤ËÃæ³Ø¼õ¸³¤Ç¤ÏÊÐº¹ÃÍ£·£·¤Ç¶¦³Ø¹»¤Ç¤ÏºÇÆñ´Ø¤Ë°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤ë¡£½Â½Â¤ÏÅìÂç£µ£°¿Í¡¢Áá·Ä£²£°£°¿Í°Ê¾å¤¬¹ç³Ê¡¢³¤³°Âç³Ø¤Ë¤âÂ¿¿ô¤Î¹ç³Ê¼Ô¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡·ÄÂçÂ´¤Î´äÅÄ¥¢¥Ê¤Ï¡Ö»ä¤ÏÊÙ¶¯¤ò¤·¤¿¤¯¤Ê¤µ¤¹¤®¤ëÌÂÏÇ¤Ê»Ò¤É¤â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê»ä¤ò¾å¼ê¤¯Æ³¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¿¤Ó¿¤Ó°é¤Æ¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤Îº£¤À¤Ê¤¡¤È²þ¤á¤Æ¡£´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÊì¹»¤ä²¸»Õ¤Ë¸æÎé¡£¥¥å¡¼¥È¤¹¤®¤ë¹â¹»»þÂå¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤â¸ø³«¤·¤¿¡£
