同居を始めた山口智子、柳葉敏郎、松下由樹演じる友人3人が、恋や仕事に悩む姿を描いたフジテレビの名作ドラマ「29歳のクリスマス」(1994年)がフジテレビTWOで放送される。

アパレル会社に勤め、自立して生きていくことをモットーにする矢吹典子(山口)、一流物産会社のOLに一目惚れした商社マンの新谷賢(柳葉)、妻帯者のチェリストと不倫しているカメラマンの今井彩(松下)。30歳前後の男女が人生に迷い、焦る姿を、「金曜日の妻たちへ」(1983年)や「男女7人夏物語」(1986年)など、大人の群像劇を描いてきた名脚本家・鎌田敏夫がリアルに映し出した作品だ。彼はこの脚本によって、第13回向田邦子賞も受賞している。

仲村トオル演じる一流会社の御曹司にプロポーズされ、彼に惹かれていくことで自分の生き方を見つめ直す典子を始め、不倫相手の身勝手さに翻弄される彩、惚れた相手との仲がうまく進展しなくて悩む賢。それぞれのキャラクターが人生の岐路に立つ様を、主演の3人が見事に表現した。

■人気と実力を兼ね備えた山口智子の共感を呼ぶ演技に注目

山口智子、柳葉敏郎、松下由樹ら3人が恋や仕事に悩む姿に共感間違いなし

山口智子はNHKの朝ドラ「純ちゃんの応援歌」(1988年)で注目され、その後はフジテレビで"ジェットコースタードラマ"と言われたサスペンス「もう誰も愛さない」(1991年)を経て、嫁と姑の闘いをコミカルに描いたホームドラマ「ダブル・キッチン」(1993年)などに出演し、一躍トップスターに上り詰めた。

さらに、三谷幸喜脚本の「王様のレストラン」(1995年)、木村拓哉演じる年下のピアニストとの愛を描いた平均視聴率29.6％の大ヒット作「ロングバケーション」(1996年)に主演して、キャリアの頂点を極めた。彼女が演じる役は自分に正直な飾らない性格で、ポジティブに生きるキャラクターが多く、その女性像は同性の共感を呼んで支持された。

■当時トレンディドラマで活躍していた柳葉敏郎の魅力もたっぷり

柳葉敏郎はパフォーマンス・アーティストの一世風靡セピアのメンバーから、萩本欽一に見いだされてバラエティ番組で人気を獲得。ラブコメディ「君の瞳をタイホする！」(1988年)に出演してからは、「ハートに火をつけて！」(1989年)、「愛しあってるかい！」(1989年)などのトレンディドラマで人気俳優になり、中山美穂と共演した「すてきな片思い」(1990年)では純愛ドラマでも好演。

その後は「踊る大捜査線」(1997年)の眉間にしわを寄せた室井慎次管理官役で、渋い男のイメージを確立する。そこに至る前の「29歳のクリスマス」で演じた恋に悩む賢役は、親しみやすい彼のもう一つの魅力がよく出ている。

この二人に「ひと夏のラブレター」(1995年)で主演もやれば、その後は「ナースのお仕事」(1996年)でヒロインの観月ありさと先輩ナースの尾崎翔子役でコンビを組む、名助演女優・松下由樹を加えた、3人のバランスが絶妙。キャリアを重ねてきた演技派3人から、芝居の面白さを引き出したメインディレクター・鈴木雅之のテンポのいい演出も光る作品である。

■ドラマ主題歌は今も世界中で愛されるあの曲

ドラマのラストで3人が選ぶ人生の選択は、観る人によって受け止め方が違うだろう。描かれるのはそれぞれにとって、30歳前後に下したとりあえずの決断で、その後も彼らの人生は揺れ動きながら続いていくことを予感させるのが、鎌田敏夫脚本の魅力である。典子と彩の10年後を描いた続編小説も発表されていて、彼女たちがその後どうなったのかに興味がある人には、こちらもおすすめだ。

忘れてはならないのが、このドラマで強烈なインパクトを残した主題歌『恋人たちのクリスマス』。マライア・キャリーが歌うこの歌は、これ以降クリスマスソングの定番の一つになり、全世界的にもマライア・キャリー最大のヒット曲になった。今年も、もうすぐクリスマス。マライアのこの曲と一緒に、名作ドラマの世界に浸ってみてはいかがだろう？

文＝金澤誠

放送情報

29歳のクリスマス

放送日時：2025年12月15日(月)12:20〜

放送チャンネル：フジテレビTWO ドラマ・アニメ(スカパー！)

出演：山口智子、柳葉敏郎、水野真紀、近藤等則、稲森いずみ、竹下欣伸、松下由樹、仲村トオル ほか

※放送スケジュールは変更になる場合があります。

最新の放送情報はスカパー！公式サイトへ