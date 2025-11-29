218万円から！ スバル「最小SUV」ターボエンジン×4WD初搭載！ めちゃ青く光る「フロアイルミ」がスゴい！ レッドカーボン加飾もある「新レックス」の内装ドレスアップとは！

めちゃ青く光る「フロアイルミ」がスゴい！

スバルは2025年10月16日、コンパクトSUV「REX（レックス）」に待望の4WDモデルを追加設定したと発表しました。

レックスは、ダイハツ「ロッキー」のOEM供給を受け、トヨタ「ライズ」と兄弟車の関係にあるモデルです。

スバル「レックス」の青く光るイルミネーション

【画像】超カッコいい！ これが青く光る「四駆の最小SUV」です！（30枚以上）

全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmという、5ナンバーサイズに収まるコンパクトなボディと、最小回転半径5.0mという優れた小回り性能が特徴。日常からアウトドアまでシーンを選ばず活躍する、スバル最小SUVとしてラインナップされます。

これまでは1.2リッターハイブリッドと1.2リッターガソリンという2種類のパワートレインが用意されており、いずれも駆動方式は2WDでしたが、今回新たに、レックスとして初となる、1リッター直列3気筒ターボエンジンの4WD車が設定されました。

最高出力98馬力、最大トルク140Nmを発生するこのターボエンジンは、燃費性能と走る愉しさを両立し、坂道や高速道路でもストレスのない余裕ある走りを提供します。

4WDシステムには、路面状況に応じて前後輪の駆動力を自動で最適に配分する「ダイナミックトルクコントロール4WD」を採用。通常時は燃費の良い前輪駆動で走行し、発進時や滑りやすい路面では後輪にも駆動力を伝え、安定した走行性能を発揮します。

エクステリアは、切削加工とブラック塗装を施したスタイリッシュな17インチアルミホイールが足元を精悍に引き締めます。

インテリアも、シルバー加飾が施された本革巻きステアリングやシフトノブ、ソフトレザー調のドアアームレストなどが採用され、上質な空間が広がっています。

さらに、シートヒーターやヒーテッドドアミラー、ワイパーデアイサー、補助ヒーターといった冬場のドライブを快適にする機能が充実しているのも特徴です。

ターボエンジンを搭載した4WDのレックスの価格（消費税込）は「G」が218万7900円、「Z」が251万1300円です。

そんなレックスには、室内をさらに個性的に彩る純正アクセサリーが豊富に用意されています。

なかでも注目は、「フロアイルミネーション」で、ドアオープン時にブルーのイルミネーションが点灯して、上質な車内空間を演出します。

また、「インテリアパネルパック」を設定。「レッドカーボン調パック」は、ブラック基調の車内に鮮やかな赤いアクセントを加え、スポーティな雰囲気を演出、「ピアノブラック調パック」は、ツヤのあるブラックで各部を引き締め、重厚感と高級感を高めます。

このほかにも、本革風シートカバーやLEDルームランプ、スカッフプレートカバー、スタートボタンカバーなど、インテリアの質感を高めるアクセサリーが多数ラインナップされています。

これらの純正アクセサリーはレックス専用品として設計されているためフィッティングや耐久性も高く、好みに合わせて自分らしい一台にドレスアップする楽しみが広がるでしょう。