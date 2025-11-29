¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¾®¤µ¤¤¤ó¤«¡Ä¡×ÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¾®´éºÝÎ©¤ÄÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¡ÖºÇ¹â¤Î¿ä¤·¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð²á¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼¡ª
¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÈÄÌîÍ§Èþ¤µ¤ó¤Ï11·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¾®´é¤¬ºÝÎ©¤ÄÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈÄÌîÍ§Èþ¡¢¾®´éºÝÎ©¤ÄÈ´·²¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¡ª
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢¡ÖËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¥ä¥Ð²á¤®¤ë¤¯¤é¤¤À¤³¦°ìÄ¶¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥¢¥ß¥Ñ¥ê¤Û¤ó¤È»÷¹ç¤¦¡×¡Ö²¿¤«¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¡¼¥É¤ÊÉþ¤Ç¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¿ä¤·¤Ç¤¹¡×¡Ö¤³¤ó¤Ê´é¾®¤µ¤¤¤ó¤«¡Ä·ÝÇ½¿Í¤Æ¤¹¤´¤¤¤Ê¡Ä¡×¡Ö¤È¤â¤Á¤ó¾®´é²á¤®¡Á¡×¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¥á¥¤¥¯µ´¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
(Ê¸:¸Å¸¶ Èþºé)
¡Ö¤³¤Î¥³¡¼¥Ç¤È¥á¥¤¥¯µ´¤«¤ï¤¤¤¤¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉ½»²Æ»¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿Ami Paris¤ÎCAFÉ AMI¤Ø¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢7Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Ë¥Ã¥È¤ËÇò¤¤¥¹¥«¡¼¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£1¡Á2ËçÌÜ¤Ç¤ÏÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¾®´é¤¬ºÝÎ©¤Ä°µ´¬¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ²á¤®¤ë¡×ÈÄÌî¤µ¤ó¤Ï27Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¡Ö»ä¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥·¡¼¥¯¥ì¥Ã¥È¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥Þ¥¸¥Ã¥¯¡Ù¤«¤é¿·¿§¤Î¥é¥á¥«¥é¥³¥ó»î¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡©¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥á¥Ã¥Á¥ã¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ó¥¸¥å¤¬ÎÉ²á¤®¤ë¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¤¡¡¤ªÌÜÌÜÂç¤¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
