¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃÝÆâÎÃ¿¿¡Ê32¡Ë¤¬29Æü¡¢TBS·Ï²ÐÍË¥É¥é¥Þ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤¢¤ó¤¿¤¬ºî¤Ã¤Æ¤ß¤í¤è¡Ù¡ÊËè½µ²ÐÍË¡¡¸å10¡§00¡Ë¤Î¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅÐ¾ì¡£¥é¥Õ¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦¡£¡×¡Ö#µÙÆü¤ÎÄ«¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êµ¯¤¤è¤¦¡×¡Ö¤¿¤Þ¤Ë¤Ï²È¤Ç¥À¥é¥À¥éTVerU-NEXT¤Ç¤¢¤ó¤¿¤¬¤ò¸«Ä¾¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¡¢Æ±ºî¤Ç±é¤¸¤ë³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¤Î»£±Æ¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢È©Ãå¤ò¥Ñ¥¸¥ã¥Þ¤Ë¥¤¥ó¤·¤¿¿²µ¯¤¤È¤ß¤é¤ì¤ë»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÈ©Ãå¥¤¥ó¡ª¥¤¥ó¡ª¥¤¥ó¡ª¡×¡Ö¿²¤°¤»¡õ¥·¥ã¥Ä¥¤¥óÈ©Ãå»Ñ¤â°¦¤ª¤·¤¤¡×¡Ö¤³¤Î¿²µ¯¤»Ñ¡¢°ìÈÌ½îÌ±¤ÈÆ±¤¸¤Ç¾¡ÃË¡¢Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¦¥Á¤Î¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ÈÆ±¤¸³Ê¹¥¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ê¥¼¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÁÖ¤ä¤«¤Ë¥¥Þ¤ë¤Î¤«¡Ä¥Õ¥·¥®¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô¡£¤Þ¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Öº£´ü¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¡ª¡ªËè²ó³Ú¤·¤¯´Ñ¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Æ±ºî¤ÏÃ«¸ýºÚÄÅ»Ò»á¤ÎÆ±Ì¾Ì¡²è¡Ê¤Ö¤ó¤«¼Ò¡Ë¤ò¸¶ºî¤Ë¡¢¡ÖÎÁÍý¡×¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÃË½÷¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ä¡ÈÅö¤¿¤êÁ°¡É¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ¤¤¤¯ºÆÀ¸¥í¥Þ¥ó¥¹¥³¥á¥Ç¥£¡£Îø¿Í¤Î¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤òºî¤êÂ³¤±¼«Ê¬¤ò¸«¼º¤Ã¤¿»³´ß°¾Èþ¡Ê²ÆÈÁ¡Ë¤È¡¢¡ÖÎÁÍý¤Ï½÷¤¬ºî¤ë¤â¤Î¡×¤È»×¤¤¹þ¤àÄâ¼ç´ØÇò¤Ê³¤Ï·¸¶¾¡ÃË¡ÊÃÝÆâ¡Ë¤¬¡¢ÊÌ¤ì¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
