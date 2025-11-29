ÆüËÜÂåÉ½¡¦¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤¬µá¤á¤ëÁª¼êÁü¤Ë¸ÀµÚ¡Ö²¦ÍÍ¤ÏÂç´¿·Þ¡£Ìîµå¤Ç¸À¤¦¤È¥¨¡¼¥¹¤Ç4ÈÖ¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Î¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬29Æü¡¢Ä¹ºê»ÔÆâ¤Ç¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë½Ð±é¤·¡¢¼«²æ¤Î¶¯¤¤¸½ºß¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Î¥á¥ó¥¿¥ê¥Æ¥£¡¼¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£µá¤á¤ëÁª¼êÁü¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¡Ö²¦ÍÍ¤ÏÂç´¿·Þ¡£²¶¤¬²¶¤¬¤ÏÂç´¿·Þ¡£¤½¤ì¤¬¤Ê¤¤¤ÈÆÍ¤È´¤±¤Æ¤¤¤±¤Ê¤¤¡£Ìîµå¤Ç¸À¤¦¤È¥¨¡¼¥¹¤Ç4ÈÖ¡£¤½¤¦¤¤¤¦Áª¼ê¤¿¤Á¤Î½¸ÃÄ¤Ç¤¢¤ë¤Ù¤¤À¤È»×¤¦¡×¤È¶¯Ä´¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÆ±»þ¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¡¢Ãç´Ö¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¨¤ëÏÂ¤ÎÀº¿À¤òËº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¡£Î¾ÊýÂç»ö¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡¡21Ç¯Åìµþ¸ÞÎØÂåÉ½¤â»Ø´ø¤·¤¿¿¹ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï10Âå¤Îº¢¤ÏÏÂ¤ò½Å»ë¤¹¤ëÁª¼ê¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤³°°ÜÀÒ¤òµ¡¤Ë°Õ¼±¤¬ÊÑ²½¤·¤¿¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÆüËÜ¤Ç¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò¸À¤ï¤Ê¤¤Êý¤¬Èþ²½¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢³¤³°¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤ËÆþ¤ì¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¡£¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¤ÇÀ¸¤»Ä¤ë¤Ë¤Ï¼«Ê¬¤òÇ§¤á¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬É¬Í×¤Ç¡¢³§¡¢¼çÄ¥ÎÏ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£