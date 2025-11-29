NBAÈ¬Â¼ÎÝ¤Ï14ÆÀÅÀ¡¡¥ì¡¼¥«¡¼¥º6Ï¢¾¡
¡¡¡Ú¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶¦Æ±¡ÛÊÆ¥×¥í¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëNBA¤Ï28Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÎÈ¬Â¼ÎÝ¤ÏËÜµòÃÏ¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ç¤Î¥Þ¡¼¥Ù¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¤ËÀèÈ¯¤·¤Æ36Ê¬20ÉÃ¥×¥ì¡¼¤·¡¢3ÀïÏ¢Â³2·å¤È¤Ê¤ë14ÆÀÅÀ¡¢4¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤À¤Ã¤¿¡£º£µ¨¼«¸ÊºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë4ËÜ¤Î3ÅÀ¥·¥å¡¼¥È¤ò·è¤á¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï129¡½119¤ÇÏ¢¾¡¤ò6¤Ë¿¤Ð¤·¡¢14¾¡4ÇÔ¤È¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»î¹ç¤Ï¥·¡¼¥º¥óÃæ¤Î¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÀï¡ÖNBA¥«¥Ã¥×¡×¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀï¤Ç¡¢´û¤ËÀ¾¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹BÁÈ1°Ì¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤¿¥ì¡¼¥«¡¼¥º¤ÏÌµ½ý¤Î4¾¡¤È¤·¤¿¡£12·î10Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö11Æü¡Ë¤Î½à¡¹·è¾¡¤ÇÆ±CÁÈ1°Ì¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥º¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£