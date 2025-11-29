元プロレスラーの武藤敬司さんが、亡き盟友・橋本真也さんからの贈り物を “復活” させたことを自身のＸで報告しました。



【写真を見る】【 武藤敬司 】盟友・橋本真也からの茶碗「復活しました！！」 見事な金継ぎ「これでもう30年使ってやる！」





武藤さんは、今年7月中旬に「橋本真也から結婚のお祝いに貰った、有田焼泰山のご飯茶碗がとうとう割れてしまった」と、寂しげに報告していました。写真では、藍で染められた端正なご飯茶碗に大きな穴が開いたような格好で割れてしまっていました。

「33年4ヶ月ずっとこの茶碗で飯を食ってきたのに」と泣き顔の顔文字を添えた武藤さんに、フォロワーから「金継ぎで新たな息吹を吹き込むのが一番」「傷跡も世界に一つだけの柄に」「捨てちゃダメ！金継ぎで直りますよ！」などのアドバイスが多く寄せられました。









そして今月、武藤さんは「Ｘを見てくれた皆さまのご意見で復活しました！！」と写真をＸに投稿。茶碗に黄金の輪が描かれたような格好で、割れた部分が見事に補修されています。武藤さんは「これでもう30年使ってやる！」と息巻きつつ「そんなに生きてないか」と地味にセルフ突っ込み。









フォロワーからは「橋本さんも何度負けても立ち上がってきましたからね」「あと30年生きてください！！」「胸熱すぎ」「破壊無くして創造なし！」など、武藤さんと橋本さんの友情にかけたコメントが多く寄せられています。









かつて武藤敬司さんと橋本真也さんは、蝶野正博さんとともに「新日本プロレス」同期入門3人による「闘魂三銃士」として人気を博し、数多くのタッグマッチやシングルマッチを行ってプロレス界を大いに盛り上げていました。

【担当：芸能情報ステーション】