ÌÀÆü30Æü(Æü)¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬Äã²¼¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë»¥ËÚ¤Ï±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¤Ç¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£12·î1Æü(·î)°Ê¹ß¤âµ¤°µ¤ÎÄã²¼¤¹¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)¤Ï¶¯Îõ¤Ê´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ó¤ÇµÞ¤Ë´¨¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£µ¤°µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤²¹¤ÎÊÑ²½(´¨ÃÈº¹)¤Ç¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
30Æü(Æü)¤ÏÁ´¹ñ¤Çµ¤°µÄã²¼¡¡12·î¤Ï¤¸¤á¤Ï´¨ÃÈº¹¤¬·ã¤·¤¤
º£Æü29Æü(ÅÚ)¤Ïµ¤°µ¤Î¾å¾º¤·¤¿½ê¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌÀÆü30Æü(Æü)¤Ï°ìÅ¾¡¢Á´¹ñÅª¤Ëµ¤°µ¤¬²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£´¨ÎäÁ°Àþ¤¬ËÌÆüËÜ¤òÄÌ²á¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÆÃ¤ËËÌ³¤Æ»¤Çµ¤°µ¤¬Âç¤¤¯²¼¤¬¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¡¡±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë»¥ËÚ¤Ïµ¤°µÊÑ²½¤ËÈ¼¤¦±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÂç¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µÄã²¼¤ËÈ¼¤¦Æ¬ÄË¡¢¼ó¤ä¸ª¤Î¤³¤ê¡¢¤á¤Þ¤¤¡¢Á´¿È·ñÂÕ´¶¡¢´ØÀáÄË¡¢Äã·ì°µ¤Ê¤É¤Ë¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤Î¤Û¤«±Æ¶ÁÅÙ¤Ï¡ÖÃæ¡×¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
12·î1Æü(·î)¤â±Æ¶ÁÅÙ¤¬¡ÖÃæ¡×¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¡¢»¥ËÚ¤Ï¡ÖÂç¡×¤Ç¤¹¡£µ¤°µ¤ÎµÞ¤ÊÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤¬Íî¤Á¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
2Æü(²Ð)¤ÏÆáÇÆ¤äÂçºå¡¢¼¯»ùÅç¤Ç±Æ¶ÁÅÙ¡ÖÂç¡×¤Ç¤¹¡£¿çÌ²¤ä¿©»ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æµ¤°µÊÑ²½¤Ë¤è¤ëÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÎÍ½ËÉ¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤Ê¤ª¡¢3Æü(¿å)¤«¤é4Æü(ÌÚ)¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ïº£µ¨¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ç°ìÈÖ¶¯¤¤´¨µ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤àÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£Á´¹ñÅª¤Ëµ¤²¹¤¬µÞ·ã¤Ë²¼¤¬¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£µ¤°µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯µ¤²¹¤ÎÊÑ²½(´¨ÃÈº¹)¤Ç¤â¾É¾õ¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾É¾õ¤¬¤Ç¤ëÁ°¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ï
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿É¤¤¾É¾õ¤¬½Ð¤ëÁ°¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤ò¤È¤ë¤È¤è¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Áá¿²¡¢Ááµ¯¤¤ò¿´¤¬¤±¤Æ¡¢¿çÌ²»þ´Ö¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¼è¤ë¤È¤è¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¿©»ö¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¡¢±ÉÍÜ¤Î¤¢¤ëÊª¤ò¼è¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¤è¤¦µ¤¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤òÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¡¢ÍÑ»ö¤ò¤º¤é¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£(Í½ÄêÊÑ¹¹¤Ïº¤Æñ¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬)
£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¤Ï¹µ¤¨¤á¤Ë¡£¿åÊ¬¡¦±öÊ¬¤ò½½Ê¬¤Ë¤È¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£(¤¿¤À¤·¡¢±öÊ¬¤Ï¼è¤ê¤¹¤®¤ë¤È¤à¤¯¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹)
¤µ¤°µÍ½Êó¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ëÊÊ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¾É¾õ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¿É¤¤»þ¤Ï
µ¤°µ¤ÎÊÑ²½¤Ë¤è¤ê¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂÐºö¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ ¼ª¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ä¼ª²ó¤·¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¤³¤Þ¤á¤Ë¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢ ¼ó¡¦¸ª¡¦ÇØÃæ¤Î¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á(¤Ç¤¤ì¤ÐÁ´¿È)¤ò¹Ô¤¦¤È¸ú²ÌÅª¤Ç¤¹¡£·Ú¤¤±¿Æ°¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
£ ¼ª¡¦¼ó¡¦¸ª¤ò¤¢¤¿¤¿¤á¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¤ µ¤°µº¹¤È´¨ÃÈº¹ÂÐºö¤ÇÍ¸ú¤Ê¤Î¤¬¡¢38¡Á40¡îÄøÅÙ¤ÎÄã¤á¤Î¤ªÅò¤Ë10¡Á15Ê¬¤Û¤É¼ó¤Þ¤Ç¤Ä¤«¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£
