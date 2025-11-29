俳優の高橋克典（60）が、11月27日放送の『徹子の部屋』（テレビ朝日系列）に出演。多忙な日々の癒やしとなっている愛猫について語った。

【映像】高橋克典の2匹の愛猫

ドラマや映画、舞台と忙しい日々の中で、癒やしになっているのが最近飼い始めた2匹の愛猫だという。司会の黒柳徹子が「昔は犬派だったのに、猫派になったんですってね」と触れると、高橋は「実家で子どもの頃から犬を飼っていたので、犬派だった。猫はいつも同じ顔で笑うわけでもないし、飼ったことないから感情もわからないし、呼んでも来ない。“何が可愛いんじゃ”と思ってたんですけど」と、それまでの心境を振り返る。

しかし、長年飼っていた愛犬が亡くなった際、「犬を飼うと思い出が上書きされちゃう気がして」という気持ちに。そんな時、女優・黒木瞳の家で猫が生まれたという話を聞いたそうだ。

高橋は現在、黒木の家で生まれたその2匹の猫を飼っており、「正真正銘の姉弟。エレガントなんですよね。感情もあるし、静かで飼いやすい」と魅力を語る。

後から来た弟に対し、姉猫は「初めて見る猫パンチ」を容赦なく繰り出す一幕があったという。しかし、3日ほどで仲良くなり、「今はすっかりお姉ちゃん…お母さんみたいに気にかけて」いることを明かした。

高橋は16歳になる息子と重ね合わせ、「子どもが小さい時はこういう気分だったかな」と振り返る。また、猫たちがくっついたりペロペロ舐め合ったりする可愛らしい様子に、「もう本当に可愛いです」とメロメロで、帰宅した際に「リセット」してくれる存在であると語った。（『徹子の部屋』より）