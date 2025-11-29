『千鳥の鬼レンチャン』佐野晶哉＆池ちゃんが鬼ハードモードに挑戦 韓国“バラードの皇帝”も初参戦
お笑いコンビ・千鳥（大悟、ノブ）がMCを務める予想対決バラエティー『千鳥の鬼レンチャン◆Aぇ佐野＆池ちゃんvs鬼ハード！韓国の大スターが来日』が、11月30日午後7時から放送される。
【番組カット】めっちゃ楽しそうにトークをする千鳥＆かまいたち
今回は人気企画「サビだけカラオケ」に初参戦となる韓国の大スターソン・シギョン、鬼ハードモードに3度目の挑戦となる佐野晶哉（Aぇ! group）、そして念願の鬼ハードモード初参戦となるSTU48・池田裕楽（池ちゃん）、前回の屈辱を晴らすべく、リベンジに燃えるタカシ（超特急）ら各回の実力者たちが登場。人気曲のサビを一音も外すことなく10曲歌い切れたら、“鬼レンチャン（パーフェクト）”達成で、賞金100万円を獲得する。
前回、レベル10ゾーンで枷（かせ）を弱くしたことを「敗因」と猛省し続けていた佐野が、満を持して鬼ハードモードに再挑戦。彼は「『鬼レンチャン』には枷をかけに来ている」と宣言し、番組史上初の“枷レンチャン”を目指す。果たして、3度目の挑戦となる“鬼ハードモード”初制覇、そして“枷レンチャン”達成となるか。
韓国では「バラードの皇帝」との異名を持ち、ライブでは6万人もの動員を誇る超大物アーティスト、ソン・シギョンが初参戦！しかし、本人は弱気な発言を連発。練習に没頭し「こんなに疲れる番組だとは思わなかった」と本音が漏れるほど、気力・体力ともに限界に達した大スターは美声を響かせ、鬼レンチャン達成できるのか。スタジオ中の歓喜を呼んだ彼の歌声にも注目だ。
前回、放送時間終了間際の“まぶし枠”で登場し、「超特急のまぶし」呼ばわりされた、タカシ（超特急）がリベンジ参戦。実は、前回の放送は9ヶ月以上前に収録しており、放送が寝かされていたという屈辱も味わっていた。今回、「“まぶし”と“寝かし”は避けたい」と前回の悔しさをバネに、今度こそ鬼レンチャン達成を目指す。
前回、悲願の“最年少鬼レンチャン”を達成したSTU48・池田裕楽（池ちゃん）がついに最難関の“鬼ハードモード”に挑戦。鬼レンチャン達成以来、単独CMや憧れのNiziUとの共演など、数々の奇跡を起こし波に乗る池ちゃんだが、鬼ハードモードはLv10ゾーンに達しなければノーマルモードに降格となる厳しいルール。「初登場から3年。やっとの思いで手にした出場権を逃すわけにはいかない」と決死の覚悟で挑む。新たな奇跡は起こせるか。
