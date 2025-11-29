NPB史上最速のリーグ優勝を果たした25年シーズンの軌跡を追うドキュメンタリー映画「阪神タイガース THE OFFICIAL MOVIE 2025 ―栄光の虎道―」の公開記念舞台あいさつが29日、兵庫県・神戸市内で行われ、中野拓夢内野手（29）と才木浩人投手（27）が登壇した。

抽選で選ばれた約300人の虎党が詰めかけた。スーツスタイルでステージに現れた中野に対して、才木はパーカーにパンツを合わせたラフなスタイルで登場。才木は「服装の温度差が凄いと思うんですけど…きれいめな服装で来てくださいって言われたんできれいなパーカーで来ました」と冒頭から笑いを誘った。

ファンからの質問コーナーでは「オフはどのようにして過ごしたいですか？」と聞かれ、中野は「1年間奥さんに支えていただいたんでそこへの感謝と、自分へのご褒美として何か買いたいと思います」と笑顔で返した。12月にはハワイへの優勝旅行も控えるが、才木は「今回は優勝旅行は行かないんですよね」と告白。「ちょっとトレーニングやりたくて」と追い込みのオフにすることを明かした。