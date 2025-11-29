HANAメンバー7人「お金の管理」「資産運用」など真剣に学ぶ 「投資詐欺などの注意点や運用・税金の基礎を知ることができた」
7人組グループ・HANAのメンバーが、このほど「金融教育ワークショップ」に参加した。
【写真】金融教育ワークショップで真剣…HANAのメンバー
総合金融サービスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の株式会社Japan Asset Managementが、HANAのメンバーに対して実施したもの。
同社は「アーティストは、活動内容によって収入の変動が大きく、家計的な不安を抱えやすい職業です。また、社会的な注目度が高い立場であることから、投資やビジネスなどの勧誘を受ける機会も多く、さまざまな場面でお金に関する判断力が求められます。今回のワークショップは、そうした環境の中で『自らの判断で正しくお金と向き合う力』を養い、長期的なキャリア形成やライフプランに役立てていくことを目的として開催しました」と説明する。
同社のウェルスマネジメント事業1部マネージャー・城村将也氏が講師を務め、「お金の管理」や「資産運用の考え方」をテーマに、“リスクとリターンのバランス”や“インフレ時代における資産の守り方”、“税制の基本”など、アーティストとしてのキャリア形成やライフプランに直結する講義となった。HANAのメンバーは一つひとつのテーマに真剣に耳を傾け、積極的に質問を交えながら学ぶ姿勢を見せていたという。
「投資詐欺などの注意点や運用・税金の基礎を知ることができた」「日本を盛り上げていくためにも、現在のアーティスト活動を充実させていきたい」といった声が寄せられた。
質疑応答の時間には、自民党総裁戦の影響など直近の経済・金融動向に関する質問もあり、ワークショップを通じて「お金」にとどまらず、社会や経済全体への関心が高まっている様子がうかがえた。
【写真】金融教育ワークショップで真剣…HANAのメンバー
総合金融サービスを提供するIFA（独立系ファイナンシャルアドバイザー）の株式会社Japan Asset Managementが、HANAのメンバーに対して実施したもの。
同社は「アーティストは、活動内容によって収入の変動が大きく、家計的な不安を抱えやすい職業です。また、社会的な注目度が高い立場であることから、投資やビジネスなどの勧誘を受ける機会も多く、さまざまな場面でお金に関する判断力が求められます。今回のワークショップは、そうした環境の中で『自らの判断で正しくお金と向き合う力』を養い、長期的なキャリア形成やライフプランに役立てていくことを目的として開催しました」と説明する。
「投資詐欺などの注意点や運用・税金の基礎を知ることができた」「日本を盛り上げていくためにも、現在のアーティスト活動を充実させていきたい」といった声が寄せられた。
質疑応答の時間には、自民党総裁戦の影響など直近の経済・金融動向に関する質問もあり、ワークショップを通じて「お金」にとどまらず、社会や経済全体への関心が高まっている様子がうかがえた。