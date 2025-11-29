HANAメンバー7人「お金の管理」「資産運用」など真剣に学ぶ 「投資詐欺などの注意点や運用・税金の基礎を知ることができた」

HANAメンバー7人「お金の管理」「資産運用」など真剣に学ぶ 「投資詐欺などの注意点や運用・税金の基礎を知ることができた」