¡Ö¥®¥¿¡¼¤òÄ´Íý´ï¶ñ¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨...¡×
¡¡2023Ç¯¤Ë50Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤òÊÄ¤¸¤¿ÅÁÀâÅª¥Ð¥ó¥É¤Î¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤¬¡¢´¶¼Õº×¤ÇÄÁ¤·¤¤»Ñ¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤¿¡¼!!!´¶¼Õº×¤Ë¥É¥é¥¤¥Ö¥é¥¤¥ó¤·¤¿¥¹¥Ñ¥Ã¥Á¥³¥Ã¥¯¥¿¡¼¥¡¼¤È¡¢¥³¡¼¥ó¥Ö¥ì¥Ã¥É¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¥ó¥½¡¼¥»¡¼¥¸¡¢¥É¥é¥¤¥Á¥§¥ê¡¼¡¢·ª¤ÎµÍ¤áÊª¤ò¾Æ¤¯¤ó¤À¡£¸«¤Æ¡¢¤³¤Î¥¨¥×¥í¥ó!¡×¤È¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¥¨¥×¥í¥ó»Ñ¤Î²ÈÄíÅª¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖKISS¡×¤Î¥Ý¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥ó¥ì¡¼(73)¡£¥¨¥×¥í¥ó¤Ë¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤ÎÌæ¾Ï¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¡¼¥ë¤ÏÎÁÍý¹¥¤¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¡¢ÌîºÚ·ù¤¤¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¼«¤é¹Í°Æ¤·¤¿à²ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤Î¥½¥Æ¡¼á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Êó¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤â¤ª»÷¹ç¤¤¤À¤È»×¤¦¤Î¤è¡£ ¤½¤ê¤ã¡¢KISS¤Î¤¢¤Î¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤¬»÷¹ç¤¦¤ó¤À¤«¤éÅöÁ³¤«¡×¡Ö¤½¤ó¤ÊºÍÇ½¤¬¤¢¤ë¤Ê¤ó¤ÆÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë!¡×¡Ö¥®¥¿¡¼¤òÄ´Íý´ï¶ñ¤Ë»ý¤ÁÂØ¤¨¤¿¤¢¤Ê¤¿¤âºÇ¹â!¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£