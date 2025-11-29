¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯ÌøÄ®Ã£¡¢·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ÇÊÝÎ±¡¡¸òÎ®ÀïMVP¡¢ºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Ê¤ÉÂç¥Ö¥ì¡¼¥¯¤â¡Ö»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆµåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤ÎÌøÄ®Ã£³°Ìî¼ê¡Ê28¡Ë¤¬29Æü¡¢¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥àÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢ÊÝÎ±¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨Ç¯Êð4200Ëü±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤«¤é¤ÎÂçÉý¾ºµë¤Ï³Î¼Â¤Ê¤¬¤é¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ë²¿¤«ÉÔËþ¤¬¤¢¤ë¤È¤«¡¢¾ù¤ì¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤È¤«¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£²ó¤·¤Ã¤«¤ê»þ´Ö¤ò¤«¤±¤ÆµåÃÄ¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ÇÊÝÎ±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï³«Ëë2·³¥¹¥¿¡¼¥È¤â¶áÆ£·ò²ð¤äÌøÅÄÍª´ô¤Ê¤É¼çÎÏµé¤Î¤±¤¬¤Ë¤è¤ê½ÐÈÖ¤òÁý¤ä¤¹¤È¡¢¸òÎ®Àï¤Ç¤ÏMVP¤ò³ÍÆÀ¡£¼«¿È½é¤Îµ¬ÄêÂÇÀÊ¤Ë¤âÅþÃ£¤·¡¢ÂÇÎ¨2³ä9Ê¬2ÎÒ¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢50ÂÇÅÀ¡¢½ÐÎÝÎ¨3³ä8Ê¬4ÎÒ¤ÇºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ë½éÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£