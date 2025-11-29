【ベストアーティスト】aoen、本番前に気合十分「明るいフレッシュなエネルギーを」【コメント全文】
BTSやSEVENTEENを擁するHYBEの傘下レーベル・YX LABELSが手掛ける新世代J-POPボーイズグループ・aoenが、きょう29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』に出演。それに先立って、意気込みのコメントが寄せられた。
【写真】かっこよすぎ！圧倒的なパフォーマンスで会場を盛り上げるaoen
aoenの優樹は「出演者の皆さんが豪華で、僕たちaoenがその中に立たせていただけることをとても光栄に思っています」とコメント。「aoenの魅力はやっぱりポジティブさだと思っているので、明るいフレッシュなエネルギーを届けられるように頑張ります」と意気込んだ。
同番組は2001年に放送を開始し、今回で25回目となる。今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢41組のアーティストが登場する。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で送る。第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）の構成となる。
【コメント全文】
――「ベストアーティスト」初出演にあたっての意気込みをお教えください。
優樹：出演者の皆さんが豪華で、僕たちaoenがその中に立たせていただけることをとても光栄に思っています。そして、aoenの魅力はやっぱりポジティブさだと思っているので、明るいフレッシュなエネルギーを届けられるように頑張ります。
――「青い太陽（The Blue Sun）」はどんな楽曲ですか。楽曲に込められたメッセージをお教えください。
琉楓：優樹くんが言ってくれた通り、aoenのポジティブさを表現する曲になっていると思います。「青い太陽」という通り、赤い太陽よりもさらに熱いメッセージやサウンド、たくさんの思いが込められた楽曲になっています。
――今日のスタイリング・衣装のコンセプトをお教えください。
輝：僕のスタイリングのポイントは、トップスに「ドリーム」と「ラブ」がアルファベットで刻まれていて、そこにキラキラ輝くラメみたいなものがついていることです。各々のメンバーが（個性を活かした）また違うスタイリングになっています。
颯太：個人的に好きなスカートと付け襟に初めて挑戦しました。付け襟の紐などがパフォーマンス中に揺れることで、躍動感が強調できると思います。
――視聴者に楽しんでほしいかけ声のポイントがあればお教えください。
雅久：応援方法はまず、元気よくいっていただければ！いいなと思います！
京助：「go go go」のところがあるんですけど、そこも元気よく応援していただければうれしいです！
――「青い太陽（The Blue Sun）」は『DayDay.』でテレビ初生披露いただきました。その時から成長したこと、変化したことはどんなところですか。
礼央：『DayDay.』で披露させていただいた時からちょっと時間が経って、たくさんこの曲を披露させていただく機会が増えて、自分だけの表現を、パートの中でも自由に表現できるようになってきたのかなと思います。
――日本テレビでは今年、aoenの初冠番組『今日もaoen頑張ります！』の放送もありました。各分野のプロから学ぶ挑戦型バラエティ番組でしたが、その後の活動に活きたことはありますか。
輝：番組で彦摩呂さんから食リポの極意を教えていただいて、教えていただいた後に食べ物の食べる配信があって、そこで彦摩呂さんから教えてもらった極意を活用できて、すごく勉強になったなと思いました。
――今年の印象に残った出来事をお教えください。
琉楓：デビューして初めての単独ミニライブを先日大阪でやらせてもらいました。単独ということもあって、僕たちも気合を入れて準備したんですけど、当日はaoring（ファンネーム）の皆さんがすごく盛り上げてくださって本当に思い出に残りましたし、個人的にもまた（ライブを）したいなと思い返すぐらいです。次は12月7日に東京であるので、その時もたくさんのaoringの方と楽しめるように頑張りたいです。
――最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。
優樹：視聴者の方、見ている方を全員元気にします！よろしくお願いします！
