デトロイト（WXYZ） 今や日常の光景になったタトゥー。何百万人もの米国人が少なくとも一つ、タトゥーを入れていると推定されている。

タトゥーの愛好者は多いが、一方で考えが変わったという人もいる。先日は歌手で俳優のマイリー・サイラスさんが、体に入れたボディーアートの約8割を後悔していると吐露した。

デトロイト都市圏のタトゥーアーティスト、ラナ・ケインさんはタトゥーのことを熟知している。体に入れたタトゥーには意味があるものもあれば、無いものも。今はその一部を除去している最中だ。

「イタリア語のようなフレーズを入れたけど、イタリア語は分からない。ただクールな見た目だと思っただけ」とケインさんは語る。

そのタトゥーはかつて、ケインさんの胸に刻まれていた。入れたのはわずか16歳の時だ。

「鏡を見て恥ずかしくなった。ひとりで部屋にいたのに、恥ずかしかった。だからタトゥーが消えて、胸元の開いたシャツを着ても恥ずかしくないなんて、魔法のよう」（ケインさん）

そうした思いを抱く人は少なくない。ピュー・リサーチ・センターの調査によると、体に入れたタトゥーについて何かしら後悔していると語る米国人はおよそ25万⼈に上る。

「大丈夫。時に人生は変わる。新しい章へ進めばいい」。そう語るのは「クロマタトゥースタジオ＆レーザータトゥーリムーバル」のオーナー、ジェイミー・ハワード氏だ。

ハワード氏によると、店には毎日、最大で16人がタトゥー除去を求めて訪れる。

「離婚するので名前を消す必要があるという人もいれば、『変化がほしい。アップデートしたい』と言って他のタトゥー店から来る客もいる」（ハワード氏）

ハワード氏はレーザーを使ってインクの粒子を分解し、体から排出できるようにすることで、タトゥーを除去している。通常は複数回の施術が必要で、多少の痛みを伴う。

皮膚科医のウェンディ・サドフ氏によれば、タトゥーの除去について質問してくる患者は概して若い世代だという。

「20代、30代が中心」とサドフ氏。「年齢が上の人はタトゥーと折り合いを付けるか、別のことにお金を使いたいのだと思う」

レーザーに加え、小さなタトゥーなら切除も可能だとサドフ氏は説明する。

「タトゥーを入れる前に、万一後悔した時にどうなるのか、何が必要になるのかを理解してほしい」とも語った。

ハワード氏は、もしタトゥーが悩みやストレスの種になっているなら、選択肢があることを知ってほしいという。

「人生の妨げになっていたかもしれない重要な問題の解決を手助けできるのは、本当に満足感がある」（ハワード氏）

◇

本記事は2025年7月20日初出の記事を再編集して掲載したものです。