¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó£±Éô¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¡¼¥É¤ÎÆüËÜÂåÉ½£Í£Æµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê£²£´¡Ë¤Î´°Á´Éü³è¤Ï´Ö¶á¤Ê¤è¤¦¤À¡£
¡¡£¹·î¤ËÉé¤Ã¤¿º¸Â¼ó¤ÎÉé½ý¤Ç»×¤¦¤è¤¦¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥ë¡¦¥Ç¥¹¥Þ¥ë¥±¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥»¥ë¥Ò¥ª¡¦¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³´ÆÆÄ¤Ï¡¢£³£°Æü¤Î¥Û¡¼¥à¡¦¥Ó¥ê¥ã¥ì¥¢¥ëÀï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤Çµ×ÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Â¼ó¤ÎÉé½ý¤¬¥×¥í¥»¥¹¤ò»ß¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤¾õÂÖ¤À¡£¥±¥¬¤â²óÉü¤·¡¢³«Ëë»þ¤Îµ×ÊÝ¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ÏÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ê¡¢Âç¤¤¯¹×¸¥¤·¡¢¼çÌò¤È¤Ê¤ê¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¡£ºÇ¹â¤Îµ×ÊÝ¤ò¸«¤ëÆü¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿¡£
¡¡¥¨¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ú¥¤¥óÂåÉ½£Æ£×¥ß¥±¥ë¡¦¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤¬º¸ÂÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÉé½ý¤·¤Æ·ç¾ì¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤ë¤À¤±¤Ë¡¢µ×ÊÝ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÊ³µ¯¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£»Ø´ø´±¤Ï¤³¤ÎÆü¤Î²ñ¸«¤Ç¥ª¥ä¥ë¥µ¥Ð¥ë¤ÎÉüµ¢¸«ÄÌ¤·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Ë¤ÏÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾Ç¤é¤º²óÉü¶ñ¹ç¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£