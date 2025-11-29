¥¢¥¸¥¢ÇÕÆü´Ú¶¦ºÅ°Æ¤Ë´Ú¹ñ¤Ç´üÂÔÊ¨Æ¡Ö¥¢¥²¥¤¥ó£²£°£°£²¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤á¤«¤»¤ë¡×
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î£²£°£³£µÇ¯¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤òÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ç¶¦ºÅ¤¹¤ë¥×¥é¥ó¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤¬Ê¨Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬£²£¸Æü¤Ë¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÆü´Ú¶¦ºÅ·×²è¤ò°ìÀÆ¤ËÊóÆ»¡££³£µÇ¯¤ÏÆü´Ú¹ñ¸òÀµ¾ï²½£·£°¼þÇ¯¤È¤Ê¤ëÇØ·Ê¤«¤é´Ú¹ñÂ¦¤¬ÆüËÜ¤È¤Î¶¦ºÅ¤ËÀÑ¶ËÅª¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£´Ú¹ñÊ¸²½ÂÎ°é´Ñ¸÷¾Ê¤¬¡¢º£¸åÆüËÜÀ¯ÉÜ¤äÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤È¶¨µÄ¤¹¤ëÊý¸þ¤À¡£
¡¡ÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤Ï£²£°£°£²Ç¯£×ÇÕ¤ò¶¦ºÅ¤·¤ÆÀ®¸ù¤ËÆ³¤¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´Ú¹ñ¤Ç¤ÏºÆ¤Ó¤Î¥¿¥Ã¥°¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¦¥£¥¥Ä¥ê¡¼¡×¤Ï¡Ö´ÚÆü¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ËÂ³¤¤Þ¤¿¡Ä´Ú¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ò¤È¤¤á¤«¤»¤ë¡ØÌ´¤ÎÉñÂæ¡Ù¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡×¤ÈÂê¤·¤ÆÊóÆ»¤·¤¿¡£
¡Ö´ÚÆü¥µ¥Ã¥«¡¼¡¢£²£°£³£µ¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¶¦Æ±³«ºÅ¿ä¿Ê¡¡¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¡¢·ÐºÑÅª¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾¡Éé¡×¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÂç¤¤Ê´üÂÔ¤ò´ó¤»¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¥×¥é¥ó¤Ë¤â¸ÀµÚ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤·´ÚÆü¶¦Æ±³«ºÅ¤¬³ÎÄê¤¹¤ì¤Ð¡¢³«ËëÀï¤È·è¾¡Àï¤òÊ¬¤±¤ëÊý¼°¤¬ÍÎÏ¤À¡££²£°£°£²Ç¯¤Î´ÚÆü¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î»þ¤â³«ËëÀï¤È£³°Ì·èÄêÀï¤Ï´Ú¹ñ¤Ç¡¢·è¾¡Àï¤ÏÆüËÜ¤Î²£ÉÍ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÀèÎã¤ò»²¹Í¤Ë¤¹¤ë¤È¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊýË¡¤Ç¿Ê¹Ô¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬Âç¤¤¤¡×¤ÈÍ½Â¬¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö£Á£Æ£Ã¡Ê¥¢¥¸¥¢¥µ¥Ã¥«¡¼Ï¢ÌÁ¡Ë¤Îµ¬Äê¾å¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×³«ºÅ¶¥µ»¾ì¤Ï³«Ëë£±¤«·îÁ°¤«¤é¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹Ô»ö¤È»ÜÀß±¿±Ä¤òÃæÃÇ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¥½¥¦¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¶¥µ»¾ì¤Ê¤É¾¦¶È»ÜÀß¤¬¤¹¤Ç¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶¥µ»¾ì¤Ï¡¢¤³¤Îµ¬Äê¤Î¤¿¤áÀ©Ìó¤¬¤¢¤ë¡£´ÚÆü¶¦Æ±³«ºÅ¤Ï¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¼ÂÍýÅªÂ¦ÌÌ¤Ç¤â¸ú²ÌÅª¤ÊÀïÎ¬¤À¡×¤È´¿·Þ¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¨¥Ã¥¯¥¹¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤â¡Öà¥¢¥²¥¤¥ó£²£°£°£²á¡¡´ÚÆü¡¢¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¶¦Æ±¾·Ã×¿ä¿Ê¡Ä£±£°Ç¯¸å¡¢£²£°£³£µÇ¯¤ËÆü´Ú¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤«¡×¤Ê¤É¤ÈÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÎÆü´Ú¶¦ºÅ¥×¥é¥ó¤Ï¡¢´Ú¹ñ¤Ç´¿·Þ¥à¡¼¥É°ì¿§¤À¡£