Æ±¤¸Ì¾Á°¤Ç130Ç¯¡ª¡ÖÊ¡Åç±Ø¡×¡Ö·´»³±Ø¡×¤¬500km°Ê¾åÎ¥¤ì¤ÆÂ¸ºß¤¹¤ë¥ï¥± ¡È¶ØÃÇ¤Î¥À¥Ö¤ê¡É¤ËÎò»Ë¤¢¤ê
±ó¤¯Î¥¤ì¤¿´ØÀ¾¤ÈÅìËÌ¤ËÆ±Ì¾¤Î±Ø¤¬Ê»Â¸¤¹¤ë¥ï¥±
¡¡ÄÌ¾ï¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤ÎÏ©Àþ¤Ç¤Ï¡¢ÀÚÉä¤òÈ¯Çä¤¹¤ëºÝ¤Ê¤É¤Ëº®Íð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢Æ±°ì¤Î±ØÌ¾¤òºî¤é¤Ê¤¤¤Î¤¬¸¶Â§¤Ç¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¤É¤Ã¤Á¤À¤è!? ¤³¤ì¤¬¡Ö´ØÀ¾¤Î·´»³¡×¢ª¡ÖÅìËÌ¤Î·´»³¡×ÀÚÉä¤Ç¤¹
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢±Ø¤¬½êºß¤¹¤ëÃÏÌ¾¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Å´Æ»²ñ¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Î¥¤ì¤¿¾ì½ê¤ËÆ±°ì¤Î±ØÌ¾¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢¿·¤·¤¯ºî¤ë±Ø¤Ë¡Ö¿·¡×¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡ÊÎã¡§Âçµ×ÊÝ±Ø¤È¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¡¢²£ÉÍ±Ø¤È¿·²£ÉÍ±Ø¤Ê¤É¡Ë¡¢ÅìÀ¾ÆîËÌ¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡ÊÎã¡§ÀÖ±©±Ø¤ÈËÌÀÖ±©±Ø¤Ê¤É¡Ë¡¢µì¹ñÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡ÊÆÊÌÚ¸©¤Î¾®¶â°æ±Ø¤ÈÅìµþÅÔ¤ÎÉðÂ¢¾®¶â°æ±Ø¤Ê¤É¡Ë¤È¹©É×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢Ê¡Åç¸©Ê¡Åç»Ô¤ÎÅìËÌËÜÀþ¤ÈÂçºå»ÔÊ¡Åç¶è¤ÎÂçºå´Ä¾õÀþ¤Ë¡ÖÊ¡Åç±Ø¡×¡¢Ê¡Åç¸©·´»³»Ô¤ÎÅìËÌËÜÀþ¤ÈÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô¤Î´ØÀ¾ËÜÀþ¡ÊÂçÏÂÏ©Àþ¡Ë¤Ë¡Ö·´»³±Ø¡×¤È¤¤¤¦Æ±°ì±ØÌ¾¤¬¡¢¹ñÅ´»þÂå´Þ¤áJR¤Ë°Ü¹Ô¤·¤¿¸å¤âÊ»Â¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ê¤¼Îã³°Åª¤Ë¡¢Æ±°ì±ØÌ¾¤Î¤Þ¤Þ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¤Þ¤º¤ÏÊ¡Åç±Ø¤Î¾ì¹ç¤Ç¤¹¡£Ê¡Åç¸©¤Î¸©Ä£½êºßÃÏ¡¢Ê¡Åç»Ô¤Ë½êºß¤¹¤ëÊ¡Åç±Ø¤Ï1887¡ÊÌÀ¼£20¡ËÇ¯12·î15Æü¡¢ÆüËÜ½é¤Î»äÅ´¤Ç¤¢¤ëÆüËÜÅ´Æ»¤ÎËÜÀþÆî¶è¡Ê¾åÌî¡ÁÀçÂæ¡Ë¤¬¡¢·´»³¤«¤éÀçÂæ¤Ø¤È±ä¿¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢ÆüËÜÅ´Æ»¤Ï1906¡ÊÌÀ¼£39¡ËÇ¯¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿Å´Æ»¹ñÍË¡¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÂÐ¾Ý¤È¤µ¤ì¡¢Ê¡Åç±Ø¤¬½êÂ°¤¹¤ëËÜÀþ¤Ï¹ñÍÅ´Æ»¤ÎÅìËÌËÜÀþ¤È¤Ê¤ê¡¢Àï¸å¤ÎÆüËÜ¹ñÍÅ´Æ»¡Ê¹ñÅ´¡ËÈ¯Â¡¢Ì±±Ä²½¤ò·Ð¤ÆJRÅìÆüËÜ¤Î±Ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤ÏJRÅìËÌËÜÀþ¡¦ÅìËÌ¿·´´Àþ¡¢±ü±©ËÜÀþ¡Ê»³·ÁÀþ¡¦»³·Á¿·´´Àþ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢Ê¡Åç¸òÄÌÈÓºäÀþ¡¢°¤Éð·¨µÞ¹ÔÀþ¤¬È¯Ãå¤¹¤ë¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ìÊý¡¢Âçºå»ÔÊ¡Åç¶è¤Ë¤¢¤ëÊ¡Åç±Ø¤Ï¡¢Âçºå´Ä¾õÀþ¤ÇÂçºå±Ø¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¸µ¡¹¤Ï1898¡ÊÌÀ¼£31¡ËÇ¯4·î5Æü¡¢Âçºå»Ô¤ÎËÌÀ¾¤òÁö¤ëÀ¾À®Å´Æ»¤Î±Ø¤È¤·¤Æ³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£À¾À®Å´Æ»¤âÅ´Æ»¹ñÍË¡¤Ë¤è¤ëÇã¼ýÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢¹ñÍ²½¸å¤ÏÀ¾À®Àþ¡¢¤½¤·¤Æ1961¡Ê¾¼ÏÂ36¡ËÇ¯¤Ë¾ëÅìÀþ¤Ê¤É¤ò¹ç¤ï¤»¤ÆÂçºå´Ä¾õÀþ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¿·´´Àþ¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëJRÀþ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»äÅ´¤âÈ¯Ãå¤¹¤ëÊ¡Åç¸©¤ÎÊ¡Åç±Ø¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢¥Û¡¼¥à¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤À¤±¤È¾¯¡¹¤³¤¸¤ó¤Þ¤ê¤È¤·¤¿¹â²Í±Ø¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼2¤Ä¤Î¡ÖÊ¡Åç±Ø¡×¤¬Ê»Â¸¤·¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤½¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Á°½Ð¤ÎÅ´Æ»¹ñÍË¡¤Ç¤¹¡£ÆüËÜÅ´Æ»¤Ï1906Ç¯11·î¡¢À¾À®Å´Æ»¤ÏÆ±Ç¯12·î¤ËÇã¼ý´°Î»¤È¤Û¤ÜÆ±»þ´ü¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Á¤é¤ò²þÌ¾¤¹¤ë¤«°Õ¸«¤¬ÂÐÎ©¤·¤¿¤³¤È¤âÁÛÁü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÅìËÌËÜÀþ¤È±ü±©ËÜÀþ¤¬Ê¬´ô¤¹¤ë¸òÄÌ¤ÎÍ×¾×¤Ç¤¢¤ëÊ¡Åç¸©¤ÎÊ¡Åç±Ø¤ËÂÐ¤·¡¢Âçºå»Ô¤ÎÊ¡Åç±Ø¤Ï±ó¤¯Î¥¤ì¤¿¾®µ¬ÌÏ¤Ê±Ø¤Ç¤¢¤ê¡¢¤³¤Î2¤Ä¤òÍøÍÑ¼Ô¤¬º®Æ±¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¾è¼Ö·ô¤òÈ¯Çä¤¹¤ëºÝ¤Ë¹ñÅ´Æâ¤Çº®Æ±¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤ÇÊ¡Åç¸©¤ÎÊ¡Åç±Ø¤Ë¤Ï½êÂ°¤¹¤ëÅìËÌËÜÀþ¤ò¼¨¤¹¡ÖËÌ¡×¤ò¤Ä¤±¡Ö¡ÊËÌ¡ËÊ¡Åç¡×¡¢Âçºå»Ô¤ÎÊ¡Åç±Ø¤Ë¤Ï½êÂ°¤¹¤ëÂçºå´Ä¾õÀþ¤ò¼¨¤¹¡Ö´Ä¡×¤ò¤Ä¤±¡Ö¡Ê´Ä¡ËÊ¡Åç¡×¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¾è¼Ö·ô¤ËµºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅìÂç»û¤Î¸ÅÊ¸½ñ¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö·´»³±Ø¡×²þÌ¾ÁûÆ°
¡¡Ê¡Åç¸©¤ÇºÇ¤â¿Í¸ý¤ÎÂ¿¤¤·´»³»Ô¤ÎÃæ¿´±Ø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢ÅìËÌËÜÀþ¡¦ÅìËÌ¿·´´Àþ¤Î·´»³±Ø¤Ç¤¹¡£³«¶È¤Ï1887¡ÊÌÀ¼£31¡ËÇ¯7·î16Æü¡¢ÆüËÜÅ´Æ»¤ÎËÜÀþÆî¶è¤¬¹õ°ë¤«¤é±ä¿¤·¤¿ºÝ¤Î½ªÅÀ¤È¤·¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Å´Æ»¹ñÍË¡¤Ë¤è¤ê¹ñÍ²½¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤Ï¡¢ÅìËÌËÜÀþ¤ÎÊ¡Åç±Ø¤ÈÆ±ÍÍ¤Ç¤¹¡£
Ê¡Åç¸©¤ÎÊ¡Åç±Ø¡Ê¾å¡Ë¤ÈÂçºå»Ô¤ÎÊ¡Åç±Ø¡Ê²¼¡Ë¤Î±ØÌ¾É¸¡ÊºéÂ¼¼î¼ù»£±Æ¡Ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢´ØÀ¾ËÜÀþ¡ÊÂçÏÂÏ©Àþ¡Ë¤Î·´»³±Ø¤Ï¡¢¶âµû¤Î»ºÃÏ¤È¤·¤ÆÁ´¹ñÅª¤ËÍÌ¾¤ÊÆàÎÉ¸©ÂçÏÂ·´»³»Ô¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£³«¶È¤Ï1890¡ÊÌÀ¼£23¡ËÇ¯12·î27Æü¤Ç¡¢Åö½é¤ÏÂçºåÅ´Æ»¡Ê½éÂå¡Ë¤Î±Ø¤Ç¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢ÂçºåÅ´Æ»¤Ï1900¡ÊÌÀ¼£33¡ËÇ¯¤Ë´ØÀ¾Å´Æ»¤ËµÛ¼ý¹çÊ»¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸åÅ´Æ»¹ñÍË¡¤Ë´ð¤Å¤¤¤Æ1907¡ÊÌÀ¼£40¡ËÇ¯¤Ë¹ñÍ²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡±Ø¤ÏÂçÏÂ·´»³»Ô¤ÎÃæ¿´Éô¤«¤é¤ä¤äÎ¥¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢±ØÁ°¤ÏÀÅ¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ç¤¹¡£»ÔÌò½ê¤ä·´»³¾ëÔ®¡¢¾¦Å¹³¹¤Ø¤ÏÌó1kmÎ¥¤ì¤¿¶áÅ´·´»³±Ø¤ÎÊý¤¬¶á¤¯¡¢ÍøÍÑµÒ¤â¶áÅ´¤ÎÊý¤¬ÇÜ°Ê¾åÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Åç¸©¤ÈÆàÎÉ¸©¤Î·´»³±Ø¤Ç¤Ï¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÊý¤Ë±¿¤Ð¤ì¤ë²ßÊª¤ä²ÙÊª¤¬¸í¤Ã¤ÆÆàÎÉ¸©¤ÎÊý¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¹ñÍÅ´Æ»¤ò½ê´É¤¹¤ëÅ´Æ»±¡¤Ç¤Ï¡¢¼è°·ÎÌ¤ÎÂç¤¤ÊÊ¡Åç¸©¤Î·´»³±Ø¤òÍ¥Àè¤·¡¢ÆàÎÉ¸©¤Î·´»³±Ø¤ò²þ¾Î¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆàÎÉ¸©Â¦¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö¤³¤Á¤é¤ÎÊý¤¬ÃÏÌ¾¤È¤·¤Æ¤Ï¸Å¤¤¡×¤È¤·¤Æ¡¢ÅìÂç»û¤ËÅÁ¤ï¤ë¸ÅÊ¸½ñ¤òº¬µò¤Ë²þ¾ÎÈ¿ÂÐ¤ÎÄÄ¾ð¤¬¤¢¤ê¡¢²þ¾Î¤¬¸«Á÷¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤½¤Î¸ÅÊ¸½ñ¤È¤Ï¡¢Ê¿°Â»þÂåËö´ü¤ËÅìÂç»û¤ÈÌô»Õ»û¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½êÍ¤¹¤ëÁñ±à¤Î¶³¦Áè¤¤¤¬È¯À¸¤·¤¿ºÝ¡¢1162¡Ê±þÊÝ2¡ËÇ¯¤Ë¹ñ¤«¤é½Ð¤µ¤ì¤¿ºÛ·è¤ÎÊ¸½ñ¡Ê´±Àë»Ý°Æ¡Ë¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÃæ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡Ö·´»³¡×¤È¤¤¤¦ÃÏÌ¾¤¬¡¢¸½Â¸¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î¤¦¤ÁÆàÎÉ¸©¤Î·´»³¤ò¼¨¤¹ºÇ¤â¸Å¤¤Îã¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£
¡¡²þ¾Î¤¬¸«Á÷¤é¤ì¡¢ÊÂ¤ÓÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Ê¡Åç¸©¤Î·´»³±Ø¤ÈÆàÎÉ¸©¤Î·´»³±Ø¤Ç¤¹¤¬¡¢º®Íð¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÌäÂê¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Ê¡Åç¸©¤ÎÊý¤Ï½êÂ°¤¹¤ëÅìËÌËÜÀþ¤Î¡ÖËÌ¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¡ÊËÌ¡Ë·´»³¡×¡¢ÆàÎÉ¸©¤ÎÊý¤Ï½êÂ°¤¹¤ë´ØÀ¾ËÜÀþ¤Î¡Ö´Ø¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¡Ê´Ø¡Ë·´»³¡×¤È¶èÊÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÊ¡Åç¡ÁÊ¡Åç¡×¤Î¾è¼Ö·ô¤ÏÇã¤¨¤º¡Ö·´»³¡Á·´»³¡×¤ÏÈ¯·ô²ÄÇ½¤Ê¥ï¥±
¡¡Ì¾¾Î¤¬Æ±¤¸±Ø¤¬2¤Ä¤¢¤ë¤Î¤Ê¤é¤Ð¡¢¤½¤Î±ØÆ±»Î¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¾è¼Ö·ô¤òÇã¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì¹ç¡¢¾è¼Ö·ô¤Ë¤Ï¤É¤¦É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
Ê¡Åç¸©¤Î·´»³±Ø¡Ê¾å¡Ë¤ÈÆàÎÉ¸©¤Î·´»³±Ø¡Ê²¼¡Ë¤Î±ØÌ¾É¸¡ÊºéÂ¼¼î¼ù»£±Æ¡Ë¡£
¡¡·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢Ê¡Åç¸©¤ÈÂçºå»Ô¤ò·ë¤Ö¡ÖÊ¡Åç¡ÁÊ¡Åç¡×¤Î¾è¼Ö·ô¤ÏÇã¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¹ñÅ´¤«¤éJR¤Ë·Ñ¾µ¤µ¤ì¤¿¡Ö±¿ÄÂ·×»»¤ÎÆÃÎã¡×¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Åìµþ¤äÂçºå¡¢²£ÉÍ¤È¤¤¤Ã¤¿ÆÃÄê¤ÎÅÔ¶è»ÔÆâ¤Ë¤¢¤ë±Ø¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢¤½¤ÎÃÏ°è¤ÎÃæ¿´¤È¤Ê¤ë±Ø¡ÊÅìµþ¤Ê¤é¤ÐÅìµþ±Ø¡¢Âçºå¤Ê¤é¤ÐÂçºå±Ø¡Ë¤«¤é201km°Ê¾åÎ¥¤ì¤¿±Ø¤È¤Î´Ö¤Ç¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¾è¼Ö±Ø¤Ë´Ø¤ï¤é¤ºÃÏ°è¤ÎÃæ¿´±Ø¤ò´ð½à¤Ë±¿ÄÂ¤¬·×»»¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¾è¼Ö·ô¤Ë¤Ï¡ÖÅìµþÅÔ¶èÆâ¡×¤ä¡ÖÂçºå»ÔÆâ¡×¤Èµ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡Ê¡Åç¸©¤ÎÊ¡Åç±Ø¤ÈÂçºå»Ô¤ÎÊ¡Åç±Ø¤ÏºÇÃ»µ÷Î¥¤Ç¤â750km¤Û¤ÉÎ¥¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅöÁ³¤³¤ÎÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¡¢¾è¼Ö·ô¤Ï¡Ö¡ÊËÌ¡ËÊ¡Åç¡ÁÂçºå»ÔÆâ¡×¤È¤¤¤¦É½µ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Ê¡Åç¸©¤ÈÆàÎÉ¸©¤Î·´»³±ØÆ±»Î¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¾è¼Ö·ô¤Ï¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¾è¼Ö·ô¤Ë¤Ï¡Ö¡ÊËÌ¡Ë·´»³¡Á¡Ê´Ø¡Ë·´»³¡×¤Èµ¤µ¤ì¡¢¤Ê¤ó¤À¤«ÉÔ»×µÄ¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢JRÈ¯Â¸å¤ËÃÂÀ¸¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ö¥À¥Ö¤ê±Ø¡×¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â°ìÅÙ¤Ï±ØÌ¾¤¬½ÅÊ£¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¡Ö¿·¡×¤òÉÕ¤±¤¿¤Î¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤ÏËÌ³¤Æ»¤Îº¬¼¼ËÜÀþ¤È¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¿·ÉÙ»Î±Ø¡×¤Ç¤¹¡£³«¶È¤·¤¿¤Î¤ÏËÌ³¤Æ»¤ÎÊý¤¬Àè¡£º¬¼¼ËÜÀþ¤«¤éÉÙ»ÎÀ½»æ¤Î¹©¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ÀìÍÑÀþ¤¬Ê¬´ô¤¹¤ë±Ø¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÉÙ»ÎÀ½»æ¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç¡ÖÉÙ»Î¡×¡¢¤³¤Î»þ¤¹¤Ç¤ËÀÅ²¬¸©¤ËÅì³¤Æ»ËÜÀþ¤ÎÉÙ»Î±Ø¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡Ö¿·¡×¤ò¤Ä¤±¡¢1923¡ÊÂçÀµ12¡ËÇ¯12·î25Æü¤Ë¡Ö¿·ÉÙ»Î±Ø¡×¤¬³«¶È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¿·ÉÙ»Î±Ø¤¬³«¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢JRÈ¯Â¸å¤Î1988¡Ê¾¼ÏÂ63¡ËÇ¯3·î13Æü¤Ç¤¹¡£¤Û¤«¤ÎÏ©Àþ¤È¤ÎÀÜÂ³¤¬¤Ê¤¤¡¢¿·´´ÀþÃ±ÆÈ±Ø¤È¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£±ØÌ¾¤¬·èÄê¤·¤¿¤Î¤â1987Ç¯10·î16Æü¤Ç¡¢JR¤¬È¯Â¤·¤Æ¤«¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃÏ¸µ¤«¤é¤ÎÀÁ´ê¤Ë¤è¤êÉÙ»Î»ÔÆâ¤Ë¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦·Ð°Þ¤«¤é¤¹¤ë¤È¡¢±ØÌ¾¤¬½ÅÊ£¤¹¤ë¤±¤ì¤É¡¢¤ä¤Ï¤ê¡Ö¿·ÉÙ»Î¡×°Ê³°¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤Á¤é¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢ËÌ³¤Æ»¤ÎÊý¤Ïº¬¼¼ËÜÀþ¤Î¡Öº¬¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¡Êº¬¡Ë¿·ÉÙ»Î¡×¡¢ÀÅ²¬¸©¤ÎÊý¤ÏÅì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Î¡ÖÅì¡×¤ò¤È¤Ã¤Æ¡Ö¡ÊÅì¡Ë¿·ÉÙ»Î¡×¤È¾è¼Ö·ô¾å¤ÏÉ½µ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤É¤Á¤é¤â±¿ÄÂ·×»»¤ÎÆÃÎã¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ëÂçÅÔ»Ô¤Î±Ø¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÁÐÊý¤òÈ¯Ãå¤¹¤ë¡Ö¡Êº¬¡Ë¿·ÉÙ»Î¡Á¡ÊÅì¡Ë¿·ÉÙ»Î¡×¤È¤¤¤¦¾è¼Ö·ô¤ò¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤«¤Ê¤ê¤Î¥ì¥¢¥±¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢JR³Æ¼Ò¤ÎÏ©Àþ¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤«¤Ë¤â½ÅÊ£±ØÌ¾¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤¼½ÅÊ£¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢µÕ¤Ë½ÅÊ£¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±ØÌ¾¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤«¡¢·Ð°Þ¤ò¤¤¤í¤¤¤íÁÛÁü¤¹¤ë¤Î¤âÅ´Æ»¤Î³Ú¤·¤ßÊý¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¿ÀÆàÀî,
ÃÖ¾²¹©»ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ä¹Ìî,
Êè,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
ÆÁÅç,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
Áòº×,
¥À¥¤¥¹