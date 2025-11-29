夏休みの宿題を「来年こそはやる」→「絶対やらん」小学生の一大決心にSNSがざわつく!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
子供の頃の楽しい夏休みの中、この時期に頭を悩ませた人も多いだろう「夏休みの宿題」。8月末になっても終わる見込みが立たないとただただ苦しい宿題に、ルール無用な覚悟で望んだ小学生時代のエッセイ漫画が、SNS「X」(旧Twitter)上で1万件の「いいね」とともにユーザーからさまざまなコメントを集めている。話題を呼んだのは、漫画家のぬこー様ちゃん(@nukosama)さんが投稿した「夏休みの宿題が楽になった話」。エピソードの紹介とともに、当時の思いや学びについて作者のぬこー様ちゃんさんに聞いた。
夏休みの宿題が片付かず、小学生時代のぬこー様ちゃんさんは涙目になりながら、「来年こそは計画的にやろう」と固く心に誓うものの、翌年の夏休みも宿題は手つかずのまま山のように残っていた。しかし、ぬこー様ちゃんさんは涙を見せることもなく、ただ「向いてない」とほほえむばかり。そして静かに自己分析を始め、「未来の自分に丸投げしてサボるだけ」「後半になって焦ってやってもいろいろ紛失してる」と結論づけるとついに、「死んでもやらん」と思い切った決断するのであった…。
学校の勉強にはきちんと取り組んでいた一方、夏休みの宿題だけは一度も完全に終えられなかったという作者のぬこー様ちゃんさん。夏休みの宿題をやらないと決めたのは小学校中学年ごろで、「1〜2年生まではやろうと努力していました」と当時を振り返る。また、やらないと腹をくくってからは「本当に楽になりました」と、結果は同じでも心の持ち方を変えることで苦痛が消えたと明かす。
本作「夏休みの宿題が楽になった話」では、「良い子はやりましょう！」と欄外に添えているのだが、読者からは「休んで正解ですよ」「長ければ長いほどやりませんよね」「子供たちがこれ見たらやらなくなってしまう」などさまざまな声が寄せられたという。
最後に、ぬこー様ちゃんさんは「長い期間を設けるほどに未来の自分に丸投げするだけなので意味がないですよね。本当に愚かな生き物です。人間」」と長期間の課題の落とし穴を語ってくれた。夏休みの終盤、宿題に追われていた人は、ぜひ「夏休みの宿題が楽になった話」を読んでみて欲しい。
取材協力：ぬこー様ちゃん(@nukosama)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。