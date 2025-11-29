【25年ドラフト選手の“家庭の事情” 】#5

【24年版・家庭の事情】中日1位・金丸夢斗 土日も休まず足かけ10年 アマ審判父の「甲子園の道」

中西聖輝

（青学大・21歳・投手）

◇ ◇ ◇

中西の父・あざみさん（48）は、墓の解体や撤去から各種手続き、墓じまい後の永代供養までをトータルでサポートする「株式会社 美匠」の社長を務めている。

高校時代に知り合った母・典子さん（48）と結婚し、大型トラックやダンプを運転していた1990年代半ばのある日のこと。知り合いの石材店の社長から「撤去した墓石の処分に困っている」と相談を受けた。馴染みの産業廃棄物の処理場に電話をすると、「引き取れる」との返答が。同様の悩みを抱える石材屋は他にもあるに違いない--。そう考えたあざみさんは、奈良県中の石材店にハガキを出してみることにした。イラスト入りの案内は広告代理店に依頼。数十万円の先行投資だが、勝算はあった。あざみさんが言う。

「反響は想像を超えるものでした。稼いだお金で大阪、三重、和歌山にもハガキを出すと、続々と依頼が舞い込んできた。当初はドライバーの副業でしたが、とてもさばききれなくなり……」

2003年、意を決して独立。「美匠」を立ち上げた。現在は30人超の従業員を抱える。

中西は会社を設立した年に次男として生まれた。6歳上に姉、4歳上に兄がいる。兄の橿原ドラゴンズ入団と同時に、あざみさんも中学までの野球経験を生かしてコーチとして参加。中西が物心ついた頃には野球は身近なもので、父と兄を追っての入団は必然だった。

「小学2年の頃にはもう、投手として6年生の試合に出ていました。ボールを遠くまで投げる力、打球を飛ばす力。親のひいき目を抜きにしても、モノが違った。4つも離れた先輩たちと同レベル……いや、上だったかもしれません」（あざみさん）

光陽中時代は橿原磯城シニアに所属し、エースとして春夏の関西大会を連覇。強豪校から声がかかり、選択肢には恵まれていたが、最終決定は中西に任せた。あざみさんには「思考が行動を変え、行動が結果を変える」という信念がある。野球人生において高校選びは重要。子どもたちには、自分の意思で進路を決めてほしかった。

中西は智弁和歌山高2年秋、大きな壁に直面した。新人戦、秋季県大会、秋季近畿大会の3戦連続で同県の市和歌山に敗北。同校は翌年ドラフトでDeNA1位の小園健太、ロッテ1位の松川虎生を擁する強敵だった。

「聖輝は『小園はええピッチャーやな。悔しいけど現時点では負けている』と。こんなことを言うのは珍しいと思ったのも束の間、『絶対に追い抜く。このまま終われない』と、対抗心を燃やしていました」（同）

「4年後のドラ1は男と男の約束や！」

中西はその言葉通りにリベンジを果たした。翌年の夏、県大会決勝で市和歌山相手に1失点完投。甲子園切符を手にすると、「智弁対決」となった甲子園決勝ではリリーフで6回無失点と好投し、優勝投手になった。

当時の中西はプロ志望。あざみさんとともにその旨を伝えるべく智弁和歌山の監督室を訪ねると、中谷仁監督から思いがけない提案を受けた。

「必ずドラ1になれる素質がある。今はコロナ禍で先が見通せないし、焦る必要はない。もっと自分を高めるために大学へ行かないか」

3年生が秋口から探せる大学があるのか。あざみさんが不安を口にすると、中谷監督は「青学大の安藤寧則監督がずっと一緒にやりたがっている」と言う。最初は面食らったが、中谷監督の話を聞くうちに、親子の気持ちは進学に傾いた。

「聖輝が腹を決めると、中谷監督はその場で安藤監督に電話。聖輝が『よろしくお願いします』と伝えると、『そうか！ 4年後、絶対ドラフト1位でプロ野球選手になろうな！』と声をかけてくれたんです。隣の私に聞こえるくらい元気な声で（笑）。その瞬間、聖輝の顔がパッと明るくなった。よっぽど胸に響いたのでしょう。帰り道でも、『4年後のドラ1は男と男の約束や！』と。大学生になっても私と顔を合わせるたび、『俺は絶対に嘘はつかない』『目標はブレない』と言い続けていました」（同）

青学大入学直前に右肘をトミー・ジョン手術。1年目はリハビリに専念し、本格的に投げ始めたのは3年になってから。あざみさんは故障明けの息子を案じて試合成績を眺めているうちに、あることに気が付いた。

「奪三振率が目に見えて上がった。本人に何か意識しているのかと聞くと、『深くは考えてない。でも、前の打席で打たれた打者からは三振を奪いにいっている』ってサラッと言ってのけた。驚きました。聖輝らしいというか、負けず嫌いなんです。中日さんからドラフト1位で指名していただき、安藤監督との約束を守ることができて本当に良かったです」（同）

中西は負けじ魂を胸に秘め、まもなく名古屋へと向かう。

▽中西聖輝（なかにし・まさき） 2003年12月18日、奈良県橿原市生まれ。新沢小、光陽中を経て智弁和歌山高へ。3年夏に甲子園V。青学大3年時は春秋リーグ、大学選手権、神宮大会を制して4冠に貢献。右投げ右打ち。身長183センチ、体重92キロ。最速152キロ。好物は母の作ったチキン南蛮、するめ。

◇ ◇ ◇

本記事下部の【関連記事】には、過去に掲載した中日選手の「家庭の事情」をピックアップ。プロ野球ファンは要チェックだ。