◆スノーボード ビッグエア女子 Ｗ杯第１戦・決勝（２日、中国・張家口）

決勝は３本のうち得点が高い２本のスコアの合計で争われ、３月の世界選手権銅メダルで今大会予選２位の深田茉莉（ヤマゼン）が１本目に７８・５０点、３本目に７８・２５点をマークし、計１５６・７５点で今季初優勝を飾った。

１８歳の新鋭・深田は１本目にスイッチバックサイド１０８０（３回転）を決めて暫定首位に立ち笑顔を見せると、２本目は２回転技で着地が乱れたが、３本目に３回転するフロントサイドの１０８０を進行方向の後方の先端をつかむテールグラブからかかと側のエッジをつかむメランコリーに切り替える離れ技を披露。着地を決めてガッツポーズで頂点をつかんだ。

３度目の五輪を目指す世界選手権銀メダルの岩渕麗楽（れいら、バートン）は、１本目に７４・２５点、３本目に７１・５０点をマークし、計１４５・７５点で準優勝となった。

２０１８年平昌、２２年北京五輪代表で今大会予選１位・鬼塚雅（ＩＳＰＳ）は１本目に６７・２５点、２本目に７４・２５点をマークし、計１４１・５０点で３位に入った。これにより３月の世界選手権の村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）、深田、岩渕に続き、日本勢が表彰台を独占した。

２２年北京五輪銅メダルで、今年の世界選手権金メダル・村瀬心は、２本目に３回転するフロントサイド１０８０を着実に決めて７９・７５点をマーク。しかし１本目と３本目は３回転の技を打っていったが、着地が乱れ、１本目の２８・２５点と合わせて９９・５０点の６位にとどまった。

２７日の予選では鬼塚が首位通過し、深田、村瀬心、岩渕と続き、日本勢４人が上位を独占していた。ＢＡのＷ杯第２戦は、１２月５日から中国・北京で行われる。