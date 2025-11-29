サッカーＪ２が２９日、最終節の１０試合が行われ、クライマックスを迎えた。

試合前の時点で自動昇格の可能性を残していたのは、首位の長崎（勝ち点６９）、２位の水戸（同６７）、３位千葉（同６６）、４位徳島（同６４）の４クラブ。

最終節で徳島―長崎が直接対決。長崎は８年ぶり、徳島は５年ぶりの昇格を懸けての対戦で、初昇格を目指す水戸はホームで大分と、１７年ぶりの復帰を狙う千葉もホームで今治との対戦となった。

３カードで一番最初にスコアを動かしたのは千葉だった。立ち上がりから猛攻を仕掛けると、前半１１分にＦＷカルリーニョスジュニオがエリア内で倒されて獲得したＰＫを冷静に決めて先制した。さらに前半３１分には右ＦＫからＤＦ鈴木が頭で合わせて追加点を奪い、前半を２―０で折り返した。

徳島―長崎は、前半に徳島ＤＦエウシーニョのシュートがバーに直撃するなど試合を優位に進めると、前半４１分に渡が先制点を決めて前半を１―０で折り返した。

水戸―大分は前半は０―０で終え、首位長崎が敗れ、水戸が引き分け以下に終わり、千葉が勝った場合は大逆転優勝と昇格が決まる。