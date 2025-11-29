11月29日（土）第一部 ひる3時55分〜4時55分（※関東ほかで放送）・第二部 よる7時〜10時54分 日本テレビ系で放送の「ベストアーティスト2025」。

aoenは「青い太陽 (The Blue Sun)」を披露。出演前にコメントを寄せてくれた。

Q：「ベストアーティスト」初出演にあたっての意気込みをお教えください。

優樹：出演者の皆さんが豪華で、僕たちaoenがその中に立たせていただけることをとても光栄に思っています。そして、aoenの魅力はやっぱりポジティブさだと思っているので、明るいフレッシュなエネルギーを届けられるように頑張ります。

Q：「青い太陽 (The Blue Sun)」はどんな楽曲ですか？楽曲に込められたメッセージをお教えください。

琉楓：優樹くんが言ってくれた通り、aoenのポジティブさを表現する曲になっていると思います。「青い太陽」という通り、赤い太陽よりもさらに熱いメッセージやサウンド、たくさんの思いが込められた楽曲になっています。

Q：今日のスタイリング・衣装のコンセプトをお教えください。

輝：僕のスタイリングのポイントは、トップスに「ドリーム」と「ラブ」がアルファベットで刻まれていて、そこにキラキラ輝くラメみたいなものがついていることです。各々のメンバーが（個性を活かした）また違うスタイリングになっています。

颯太：個人的に好きなスカートと付け襟に初めて挑戦しました。付け襟の紐などがパフォーマンス中に揺れることで、躍動感が強調できると思います。

Q：視聴者の方に一緒に楽しんでほしい掛け声のポイントがあればお教えください。

雅久：応援方法はまず、元気よくいっていただければ！いいなと思います！

京助：「go go go」のところがあるんですけど、そこも元気よく応援していただければ嬉しいです！

Q：「青い太陽 (The Blue Sun)」は「DayDay.」でテレビ初生披露いただきました。その時から成長したこと、変化したことはどんなところですか？

礼央：「DayDay.」で披露させていただいた時からちょっと時間が経って、たくさんこの曲を披露させていただく機会が増えて、自分だけの表現を、パートの中でも自由に表現できるようになってきたのかなと思います。

Q：日本テレビでは今年、aoenの初冠番組「今日もaoen頑張ります！」の放送もありました。「各分野のプロから学ぶ挑戦型バラエティ番組」でしたが、その後の活動に活きたことはありますか？

輝：番組で彦摩呂さんから食リポの極意を教えていただいて、教えていただいた後に食べ物の食べる配信があって、そこで彦摩呂さんから教えてもらった極意を活用できて、すごく勉強になったなと思いました。

Q：今年一年間の印象に残った出来事をお教えください。

琉楓：デビューして以来初めての単独ミニライブを先日大阪でやらせてもらいました。単独ということもあって、僕たちも気合を入れて準備したんですけど、当日はaoring（ファン）の皆さんがすごく盛り上げてくださって本当に思い出に残りましたし、個人的にもまた（ライブを）したいなと思い返すぐらいです。次は12月7日に東京であるので、その時もたくさんのaoringの方と楽しめるように頑張りたいです。

Q：最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。

優樹：視聴者の方、見ている方を全員元気にします！よろしくお願いします！

＜出演アーティスト一覧＞

INI、アイナ・ジ・エンド、aoen、Ado、家入レオ、＝LOVE、Aぇ! group、m-flo、&TEAM、大塚 愛、Omoinotake、ORANGE RANGE、KARA、木村カエラ、きゃりーぱみゅぱみゅ、King & Prince、Creepy Nuts、Kep1er、SUPER EIGHT、SUPER BEAVER、 Superfly、SixTONES、Snow Man、Da-iCE、timelesz、超ときめき♡宣伝部、Travis Japan、NiziU、乃木坂46、back number、HANA、Perfume、BALLISTIK BOYZ、日向坂46、福山雅治、Hey! Say! JUMP、ポルノグラフィティ、マルシィ、ME:I、Mrs. GREEN APPLE、M!LK

（※五十音順）

■オープニングアクトパフォーマンス

郄橋海人（King & Prince）

市川團十郎

RIEHATA ほか

＜日テレ系音楽の祭典「ベストアーティスト2025」概要＞

■放送日：

2025年11月29日（土）

第一部 ひる3時55分〜4時55分 ※関東ほかで放送

第二部 よる7時〜10時54分

■出演者

総合司会：櫻井翔

司会：羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈（日本テレビアナウンサー）

