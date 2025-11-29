11月28日、上白石萌音が音楽番組『ミュージックステーション』（テレビ朝日系、以下『Mステ』）に出演し、圧巻のパフォーマンスを見せた。同番組に出演していた “人気アーティスト” とのそっくりぶりが話題になっている。

歌手としても活動する上白石だが、この日は自身にゆかりある人物と並ぶことになった。

「上白石さんは26日に配信した新曲『奇跡のようなこと』と、RADWIMPS（以下、RAD）の楽曲『なんでもないや（movie ver.）』を歌唱しました。この日、RADも出演していたため、本人の前でパフォーマンスを見せる形になったのです。

『なんでもないや』は、2016年に上白石さんがヒロインの声を務めたアニメ映画『君の名は。』の主題歌でもあるため、“君の名はコンビ” が揃っての出演となりました」（スポーツ紙記者）

RADの楽曲を見事に歌いあげたが、もう一つ視聴者の間で注目を集めたことがあった。放送後のXでは、

《上白石萌音とPeppeさん似てる》

《やっぱりpeppeちゃんとそっくり》

《上白石萌音と緑黄色社会・Peppeの顔が似ているので、遠目だとワイプにいるのがどちらか分からなかった》

など、4人組バンド「緑黄色社会」のキーボード・peppe（ペッペ）と上白石の “そっくり” ぶりに驚く声が聞かれていた。

「以前から、上白石さんとpeppeさんが似ていることはSNSで話題になっていました。2人とも、目が大きく、親しみやすい雰囲気や笑った際の表情がそっくりな印象を受ける人が多かったのです。

2023年11月の『Mステ』で2人が初めて共演した際、上白石さん自ら『peppeさんと似てるって言われるんです』と言及し、MCのタモリさんも『こうやって見ると似てるよ』と認めていました」（芸能記者）

今回、2年ぶりに再会を果たしたが、peppeは放送後のXで《Mステありがとうございました。2年ぶりに萌音さんにお会いできたんです》と投稿し、上白石とのツーショット写真をアップ。投稿には、《（今日も似ていました…！）》と記載され、“そっくり説” は本人たちの公認となっているようだ。

「前回共演した際は、peppeさんが明るめの茶髪で、上白石さんが黒髪でした。ただ、今回はpeepeさんが暗めのカラーで、髪の分け目も同じで、より “シンクロ” した印象を与えたようです。ワイプに映った際、見間違えてしまう人もいたようです」（同前）

次回は、2人のコラボパフォーマンスにも期待したい。