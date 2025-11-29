事業者向け「ASKUL」Web注文、12月第1週に再開　“明日来る”配送は当面遅れる見込み

アスクル株式会社は11月28日、10月19日に発生したランサムウェア攻撃によるシステム障害の復旧状況について第11報を公表しました。

事業所向けの「ASKULサービス」について、同社は最優先に復旧作業を進めており、安全性を確認したうえでWebサイトでの注文を「12月第1週中」に再開予定と発表しました。

■ 配送遅延が続く暫定出荷、12月に本格再開へ

現在は倉庫管理システム（WMS）を使わない暫定運用のもと、一部商品の出荷トライアルが続いています。本来なら「明日来る」を由来とする社名の通り、最短翌日の配送を強みとしてきましたが、現状では「通常サービスよりもお届け日数がかかります」と案内しています。

今後は12月中旬以降に、一部物流センターで倉庫管理システムを使った在庫商品の出荷再開を予定しており、対象センターと商品を順次拡大していく方針です。ただし、再開後もしばらくは安定稼働が確認できるまで配送に日数がかかる見通しとしています。

■ サービスごとの提供状況と再開見通し

11月28日時点で一部を対象にFAX注文を拡大しているASKULサービスでは、箱（ケース）の場合でコピー用紙、紙製品、飲料、洗剤、介護用品など約230アイテムが出荷可能となっています。単品（バラ）では医療機器・衛生材料など約500アイテムを取り扱っていますが、直送品を含む約200万アイテムについてはWeb注文再開まで注文できない状況が続きます。

一方、グループ会社が提供する「ソロエルアリーナサービス」ではWeb注文が利用可能で、約200万アイテム超の直送品が注文可能な状態です。

同社が運営する一般消費者向けEC「LOHACO」については、ASKULサービスの本格復旧後に再開するとしています。印刷サービス「パプリ」は11月11日から一部顧客のFAX注文を受け付けていますが、全面再開の時期は発表されていません。いずれも、再開時期は確定次第発表されます。

また、法人向けサービス「ビズらく」およびSOLOELサービスは、システムの安全確認が完了しており通常どおり稼働。ただし、SOLOEL内でアスクルが担当する出荷については停止しており、再開時期は確定後に告知するとしています。

外部カタログとの連携サービスは出荷トライアルの対象外で、こちらも再開日の見通しは示されていません。

そして、影響が大きいと見られていたASKUL LOGIST株式会社の3PL（物流業務代行）事業については、良品計画などの顧客企業向け出荷業務が今回の復旧計画とは異なるスケジュールで進んでいると説明しています。

■ ランサムウェア被害後の対応の流れ

アスクルは10月19日にランサムウェア攻撃を受け、システム障害を公表して以降、復旧状況や調査結果を段階的に発表してきました。

10月下旬には出荷トライアルを開始し、判明した情報流出についても経緯と対応を説明。11月に入ってからは復旧計画の具体化を進め、サービス再開の見通しや情報流出の追加確認を順次公表しています。

なお、現在もログ解析や詳細調査は続けられており、情報流出の対象になる顧客や取引先へは個別に連絡を進めているとのこと。個人情報保護委員会への報告や警察への相談など、必要な対応も継続されています。

