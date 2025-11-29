LDHオーディション「ガルバト」発・CIRRA（シーラ）ファイナリスト全員合格に歓喜「夢に思っていたことだった」
【モデルプレス＝2025/11/29】LDHの新ガールズグループオーディション「ガルバト -GIRLS BATTLE AUDITION-」のファイナル審査が11月22日、神奈川・洗足学園 前田ホールにて開催された。デビューメンバー、グループ名が決定し、記者会見が行われた。
【写真】LDH次世代ガールズオーデ、デビュー決定した10人の実力者
本オーディションは、2020年に解散したE-girlsで二代目リーダーを務めていた佐藤晴美が、自身初となるガールズグループプロデュースに挑戦するプロジェクト。この日、全国から集まった候補者から選ばれたファイナリスト11人がファイナル審査に挑んだ。
ファイナリストはCOIRO（コイロ）、KOHARU（コハル）、TOA（トア）、NIKORI（ニコリ）、HINATA（ヒナタ）、MANON（マノン）、MYU.S（シモダミュウ）、MYU.Y（ヨシオカミュウ）、MOMO（モモ）、YUNA（ユナ）、YURARA（ユララ）の11人。審査後には、佐藤が「私の決断を聞いたら、きっと皆さん戸惑うかと思います。もしかしたら反対の意見もたくさん出るかもしれない」と前置きし、「新グループの合格者数は11人」と発表し、会場に大きな拍手が巻き起こった。
ところがこの直後、佐藤が「以前からCOIROから相談を受けていて、今日の審査の後にも改めてCOIROから相談がありました。オーディションを通して成長していく中で、COIROのアーティスト像というのが別のところにある、というお話をお聞きしました。私としてはこの11人でデビューしたいという思いが強くあったんですけど、今の夢を快く、温かく応援したいなという思いに変わりました」とCOIROの心境の変化を告白。COIROは「自分がやりたいことがたくさん増えてしまった」と打ち明け、「相談させてもらって、私はこれから、自分のやりたいことを挑戦したいなという気持ちになりました」とデビューを辞退した。
最終的にデビューメンバーはCOIROを除く10人となり、「決められなかったわけでも妥協したわけでもない」と話した佐藤は、「1つのグループとして活動していくだけではなく、本当にいろんな表現方法、いろんな顔を持って、本当に魅力的なグループに育っていってほしいなと、心から思っています」と期待。そして、グループ名については、CIRCLE（輪）とERA（時代）を組み合わせた造語で、「つながりの輪が、時代を変える」という思いが込められた「CIRRA（シーラ）」と発表した。
デビューメンバーに選ばれた心境を聞かれた元Girls2（ガールズガールズ／「2」は二乗が正式表記）のTOAは「みんなで長い時間たくさん練習してきたので、この10人で合格できたことはすごく嬉しいんですけど、ここからスタートだと思っているので、このみんなで大きなステージに立って綺麗な景色を見られるように頑張りたいなと思っています」と意気込み。NIKORIは「ここがゴールではなく、今からがスタートだと思って、成長を止めずにこれから皆さんに笑顔や勇気を届けられるようなアーティストになります」とコメントした。
また、LDHの3人組ガールズユニット・iScream（アイスクリーム）にも所属するHINATAは「全員でのデビューは、正直絶対にないと思っていて、もちろん全員でデビューしたいという気持ちでしかなかったんですけど、絶対ないと思っていたからこそ、そういう気持ちでファイナル（審査）を迎えていて、1曲1曲、本当に大切な思い出たちが詰まったファイナルだったので、感極まりそうになる場面もたくさんあった」とファイナル審査を回顧。MYU.Yは「まさか、全員合格でデビューということになってすごく嬉しいです。今までのガルバトの審査の中で1番いいパフォーマンスができたと思います」とそれぞれ審査を振り返った。
さらにYURARAは「ここまで1人1人辛いことも悩み事もそれぞれあったと思うんですけど、それをこのメンバーで支え合いながらここまで来れたので、そのメンバーでデビューが決まったっていうことはほんとに嬉しいです」としみじみ。そして、iScreamに所属するYUNAは「今、こうしてここに10人でいるのがすごく不思議に感じているんですけど、こういう風に皆さんの前でお話をさせていただけるのが本当にすごく嬉しいなという風に思っています。ここからたくさんいろんなことがあると思うんですけど、この10人でたくさん力を合わせて頑張っていけたらいいなと思っています」と話した。
また、KOHARUは「この10人でデビューできたことがすごく嬉しいなと思っています。これから世界でも活躍できるようなアーティストを目指していきたいと思います」とし、MOMOは「勢いを止めずにどんどんどんどん大きなグループになっていけたらと思います」とそれぞれ今後の活躍を誓った。
MYU.Sは「約2か月間ぐらい、ずっと同じ11人で審査の練習とかをしてきて長い間一緒にいたので、COIROちゃんはまた別の形にはなりましたけど、全員で合格することができて本当に心から嬉しく思います」とCOIROへの思いを吐露。最後にMANONは「みんなで10人でデビューできて本当に嬉しいです。これからもみんなで頑張りたいと思います」と意気込みを語った。
デビューメンバーが発表された直後のメンバー同士の様子を尋ねられた際には、HINATAが「COIROちゃんは別の夢を叶えていくという形で、このデビューはしない形にはなったんですけど、誰がなんと言おうと11人で合格をいただけた、という部分がやっぱり私たちにはすごく大きい」とCOIROを含む11人が審査を合格したことを改めて強調。その上で、「ファイナリスト全員でデビューできるというのは私たちが心で望んでいたことだったし、すごく夢に思っていたことだったので、涙と、お疲れ様という気持ちで円を作って手をつないで、笑顔と涙のどっちか分からない感じで盛り上がりました」と報告した。（modelpress編集部）
※名前／生年月日／備考
KOHARU／2008.11.3／EXPG
TOA／2005.4.2／元Girls2
NIKORI／2009.5.21
HINATA／2004.8.27／iScream
MANON／2010.5.12
MYU.S／2007.10.1／EXPG
MYU.Y／2007.11.21／EXPG
MOMO／2008.5.12
YUNA／2004.3.6／iScream
YURARA／2006.8.29／EXPG
◆LDHガールズオーディション「ガルバト」デビューメンバー＆グループ名決定
◆LDH新グループ「CIRRA」ファイナリスト全員合格に喜び
◆LDH新ガールズグループ「CIRRA」メンバー
