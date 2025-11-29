Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年11月24日(月)0時から12月1日(月)23時59分まで「Amazonブラックフライデー」を開催中。

セール期間中は、合計10,000 円（税込）以上の買い物で最大16%ポイントが還元されるほか、100,000ポイント当選のチャンスも。エントリーを忘れずに！

現在、SQUARE ENIX（スクウェア・エニックス）から2026年2月5日に発売する『ドラゴンクエストVII Reimagined』がお得に登場しています。

ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch 7,556円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

あの感動が、進化して戻ってくる。『ドラクエVII Reimagined』が事前購入で14％オフ！

原作の魅力を残しつつ進化し、遊びやすさと没入感が大幅アップしたスクウェア・エニックスの『ドラゴンクエストVII Reimagined』（2026年2月5日発売予定）が事前購入で14％オフに！

2000年に発売された名作RPG『ドラクエVII 』のリメイク版。オリジナルの重厚なストーリーを踏襲しながら、UIや戦闘システム、職業の「かけもち」要素などを導入し、快適なプレイ感を実現。

「オートバトル」「フィールドアタック」「ショートカットコマンド」など、テンポ良く遊べる機能も充実しています。最大2つの職業を同時に使える新システムにより、戦略性と自由度も格段にアップしていますよ。

Image:Amazon.co.jp

グラフィックは3DCG《ドールルック》に一新。特典付きで世界が広がる

本作のキャラクターは《ドールルック》と呼ばれる温かみある3DCGで再構築。鳥山明氏デザインのキャラが、まるでジオラマのようにフィールドやダンジョンに登場します。

Image:Amazon.co.jp

物語の鍵となるのは、各地に散らばる「石版のかけら」。集めて神殿にセットすると、新たな土地やストーリーが解放されていきます。選択肢によって展開が変化するエピソードや、新規ストーリーも加わり、プレイ体験がさらに深まりますよ！

早期購入特典として「トロデーンの服」と「熟練のたね×3」が付属。さらにHD-2D版『ドラクエI＆II』のセーブデータがあると「はやてのリング」も入手可能です！

Image:Amazon.co.jp

ドラゴンクエストVII Reimagined -Switch 7,556円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

なお、上記の表示価格は2025年11月29日7時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

