観月ありさ、素肌のぞく衣装姿に反響「見惚れる」「美しさが増してる」
【モデルプレス＝2025/11/29】女優の観月ありさが11月28日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題が集まっている。
【写真】48歳女優「見惚れる」美肌輝く冬コーデ
観月は、雑誌「GLOW」（宝島社）1月・2月合併号に掲載されることを報告。ファーのアウターとデニムのボトムスを合わせ、美しい肌がのぞくオフショットを投稿している。「是非、お手に取ってご覧ください」とファンへ呼びかけた。
この投稿に「綺麗」「明るさと親しみやすさが大好き」「見惚れる」「美しさが増してる」「ナチュラルな感じも素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】48歳女優「見惚れる」美肌輝く冬コーデ
◆観月ありさ、素肌披露
観月は、雑誌「GLOW」（宝島社）1月・2月合併号に掲載されることを報告。ファーのアウターとデニムのボトムスを合わせ、美しい肌がのぞくオフショットを投稿している。「是非、お手に取ってご覧ください」とファンへ呼びかけた。
◆観月ありさの投稿に反響
この投稿に「綺麗」「明るさと親しみやすさが大好き」「見惚れる」「美しさが増してる」「ナチュラルな感じも素敵」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】