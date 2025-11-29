「男の人のこういうやつめっちゃ好き」ヒコロヒー流“冬のあざとテク”にイケメンも陥落!?

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

11月27日（木）に放送された同番組に、スタジオゲストとして砂田将宏（BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE）、ヒコロヒーが出演した。

“手の繋ぎ方”について、ヒコロヒーが意外な好みを明かし…。

【映像】ヒコロヒー「男の人のこういうやつめっちゃ好きなんですけど」

今回は「冬限定！寒暖差あざとテク」と題し、冬にしかできない“寒い”と“暖かい”を駆使したあざとテクが紹介された。

寒いときのあざとテクを聞かれた砂田は、「ポッケの中で手を繋ぐのに憧れる」と回答。何も言わずに自分から女性の手を取り、しばらく手を繋いだあとに寒くなったタイミングで相手の手を自分のポケットに入れたいと語った。

自分から手を繋ぐタイプだという砂田を、鈴木は「とてもいい！」と称賛。「『手握っていい？』と宣言されるより良くないですか？」と、男性にリードしてほしいと語る。

するとヒコロヒーが、無言で手を出す仕草をしながら「男の人のこういうやつめっちゃ好きなんですけど」と切り出した。

ヒコロヒーが「（手を繋ぎたいのに）照れてしゃあなくて、（ぶっきらぼうに手をつき出す）みたいなのが」と説明すると、砂田も「わかるわかる！」と理解を示す。

そんな男性の仕草を見て「お、どしたどした？」とあしらうのが好きだというヒコロヒー。すると砂田は「これが好きです」と、ヒコロヒーの“簡単にはなびかない感じ”に惹かれると明かした。