【NBA試合速報】2025年11月29日（土） ロサンゼルス・レイカーズ vs ダラス・マーベリックス
ロサンゼルス・レイカーズ vs ダラス・マーベリックス
日付：2025年11月29日（土）
開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）
最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 129 - 119 ダラス・マーベリックス
NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ダラス・マーベリックスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。
第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし28-22で終了する。
第2クォーターはダラス・マーベリックスが逆転し60-62で終了する。
第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し98-94で終了する。
第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び129-119で終了する。
試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。
ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は36:20出場、14得点、0アシスト、4リバウンドとなっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2025-11-29 14:55:07 更新