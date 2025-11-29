ロサンゼルス・レイカーズ vs ダラス・マーベリックス

日付：2025年11月29日（土）

開催地：クリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）

最終スコア：ロサンゼルス・レイカーズ 129 - 119 ダラス・マーベリックス

NBAのロサンゼルス・レイカーズ対ダラス・マーベリックスがクリプトドットコム・アリーナ（Los Angeles）で行われた。

第1クォーターはロサンゼルス・レイカーズがリードし28-22で終了する。

第2クォーターはダラス・マーベリックスが逆転し60-62で終了する。

第3クォーターはロサンゼルス・レイカーズが逆転し98-94で終了する。

第4クォーターはロサンゼルス・レイカーズが試合を有利に運び129-119で終了する。

試合はロサンゼルス・レイカーズの勝利となった。

ロサンゼルス・レイカーズの八村 塁は36:20出場、14得点、0アシスト、4リバウンドとなっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2025-11-29 14:55:07 更新